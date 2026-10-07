La atractiva agenda de People Day que reunirá a expertos para debatir las tendencias que están cambiando el futuro del trabajo

People Day 2026 reunirá el próximo 15 de octubre en Bogotá a líderes de talento, directores de Recursos Humanos y tomadores de decisiones alrededor de las tendencias que están transformando la gestión de personas y el futuro del trabajo.
Y es que según expertos, la gestión del talento atraviesa una etapa de transformación en la que la inteligencia artificial, los nuevos modelos de liderazgo, el bienestar, la experiencia de los colaboradores y los cambios del mercado laboral están redefiniendo el papel de las áreas de Recursos Humanos.
El evento, presentado como el primer y único festival de gestión en personas en la región, es organizado por Buk, software integral de Recursos Humanos, y se realizará en Chamorro City Hall, en Bogotá, planteando una experiencia que combina conferencias, paneles, talleres, espacios de networking y un after office.
Una agenda centrada en los desafíos que enfrenta Recursos Humanos
Uno de los principales atractivos de People Day 2026 está en una agenda que aborda algunos de los temas que hoy están en el centro de las conversaciones de los líderes de talento.
La jornada comenzará con la participación de Gabriela Durán, country manager de Buk Colombia, para posteriormente dar paso a una de las conversaciones centrales del evento: “El nuevo líder de RR. HH. en la era de la IA”, a cargo de Alejandro Melamed, consultor y referente en futuro del trabajo, de Argentina.
La inteligencia artificial se suma así a una discusión más amplia sobre cómo deben evolucionar los responsables de Recursos Humanos frente a organizaciones que están incorporando nuevas tecnologías y modelos de trabajo.
Por otra parte, la agenda también pondrá sobre la mesa el papel del liderazgo femenino y su impacto real en las organizaciones, mediante un panel que busca abordar los avances y desafíos alrededor de la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo.
Otro de los ejes será la transformación desde la perspectiva de la neurociencia. El argentino Estanislao Bachrach, doctor en Biología Molecular y conferencista en liderazgo, innovación y neurociencias, presentará “La fórmula del cambio: una mirada de la neurociencia”.
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Del liderazgo al mercado laboral colombiano
Luego en la tarde, Alfonso Alcántara, psicólogo y consultor en desarrollo profesional y Recursos Humanos, abordará estrategias para motivar equipos desde una perspectiva que combina rigor y humor.
A esto se suma la mirada sobre el mercado laboral colombiano, con la participación de Carolina Soto, economista con sentido social, asesora de comunicaciones y relaciones internacionales, quien analizará sus retos, oportunidades y elementos relacionados con el orgullo de pertenecer al mercado laboral nacional.
La agenda también incluye espacios dedicados a incentivos y crecimiento del talento, experiencia humana dentro de las organizaciones y bienestar.
En el Workshop Stage se desarrollarán sesiones como “Vida en Bien-estar sin reglas ni moldes”, de Ana Cristina Medina; “Descubre la zona de la genialidad de las personas con el método de los colores”, de Ángela Londoño; y espacios sobre incentivos para acelerar el crecimiento del talento y la nueva experiencia humana como ventaja competitiva de las organizaciones.
Networking: otro de los ejes de People Day
Pero más allá de las conferencias, uno de los elementos diferenciales del encuentro será la posibilidad de conectar con otros líderes y profesionales vinculados con la gestión de personas.
La programación contempla diferentes espacios de café y conexión durante la jornada, además del almuerzo y un after office de cierre, con lo que People Day busca combinar formación y relacionamiento en una misma experiencia.
Para los líderes de Recursos Humanos, esto representa una oportunidad para intercambiar experiencias sobre los desafíos que enfrentan sus organizaciones, conocer nuevas metodologías y generar conexiones con otros tomadores de decisiones del ecosistema empresarial.
La organización resume la propuesta del festival en cuatro conceptos: aprender, conectar, divertirse e inspirarse, con charlas y talleres orientados a adquirir nuevas técnicas y metodologías para potenciar el talento y construir lugares de trabajo más atractivos.
Cabe resaltar que el diferencial de People Day está precisamente en llevar la discusión sobre Recursos Humanos fuera del formato tradicional de un congreso empresarial. La combinación de contenidos sobre inteligencia artificial, liderazgo, neurociencia, mercado laboral, bienestar, incentivos y experiencia del empleado con networking y una experiencia de festival busca reunir en un mismo espacio las distintas dimensiones que hoy hacen parte de la gestión de personas.
Así, los interesados en conocer más información del People Day 2026, pueden acceder haciendo clic aquí.
Mientras que, las personas que quieran asistir al festival de gestión de personas más disruptivo e imperdible del año, aseguran su lugar en este enlace.