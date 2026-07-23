People Day 2026: el festival donde líderes empresariales abordarán los principales desafíos de la gestión de personas 

En América Latina, la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital están redefiniendo las dinámicas laborales, lo que ha obligado a los líderes de talento humano a enfrentar uno de sus mayores desafíos: construir organizaciones más humanas sin perder competitividad.
En ese contexto, para responder a la necesidad que ha surgido, llega una nueva edición de People Day, el primer y único festival de Gestión de Personas en Latinoamérica que se realizará el próximo 15 de octubre en Bogotá, iniciativa de Buk, software integral de recursos humanos presente en Colombia, Chile, México, Perú y Brasil.
Un festival para que las ideas se conviertan en acciones concretas
Más que una conferencia tradicional, People Day se ha consolidado como un festival diseñado para experimentar el futuro del trabajo, con una propuesta que combina inspiración, aprendizaje, networking y entretenimiento para ofrecer una experiencia inmersiva.
A través de paneles, charlas, talleres y experiencias diseñadas para el aprendizaje y la colaboración, los asistentes podrán transformar ideas en acciones concretas y llevarse herramientas aplicables desde el día siguiente en sus organizaciones.
Además, el componente de networking se ha convertido en uno de los mayores atractivos del evento, por eso, directores de recursos humanos, líderes de talento, gerentes y tomadores de decisiones encontrarán un entorno propicio para intercambiar experiencias, construir alianzas y conocer soluciones innovadoras que están transformando la gestión de personas en la región.
«En un contexto donde el mundo laboral cambia a gran velocidad, los líderes necesitan espacios para intercambiar experiencias, desafiar sus propias perspectivas y transformar tendencias en decisiones concretas para sus organizaciones. Por eso creamos People Day, un encuentro diseñado para impulsar conversaciones que generen impacto real en la forma en que trabajamos y lideramos», afirmó Gabriela Durán, country manager de Buk en Colombia.
Speakers de alto nivel en People Day 2026
La cuarta edición del evento reunirá a algunos de los referentes más influyentes del mundo del liderazgo, la innovación y la gestión de personas.
Entre ellos destaca Estanislao Bachrach, de Argentina, un biólogo molecular y experto en neurociencia aplicada al cambio organizacional, quien compartirá herramientas para comprender cómo funciona el cerebro humano y cómo potenciar la creatividad, la innovación y el liderazgo dentro de las empresas.
También participará Alfonso Alcántara, español que se especializa en reinvención profesional, motivación práctica, marca personal y transformación digital del empleo, focos de su charla.
Por su parte, Alejandro Melamed, también de Argentina, es experto en futuro del trabajo y liderazgo disruptivo, abordará los retos que enfrentan las organizaciones para adaptarse a un entorno cada vez más cambiante, preparándolas para navegar la incertidumbre tecnológica y humana del mercado laboral actual con el auge de la inteligencia artificial.
También estará Carolina Soto, economista colombiana con una amplia trayectoria en hacienda pública, política fiscal y política monetaria. Excodirectora del Banco de la República y actual directora general de Solucionario Consultores,compartirá su visión sobre el mercado laboral colombiano, los principales retos y oportunidades que enfrenta el país, y cómo las organizaciones pueden prepararse para responder a un entorno económico en constante transformación.
A este grupo se suma Bernardo Fernández, empresario e inversionista mexicano reconocido por su participación en Shark Tank México, quien compartirá aprendizajes sobre resiliencia, crecimiento empresarial y construcción de equipos de alto desempeño.
Así las cosas, para quienes buscan mantenerse vigentes en un entorno laboral en constante evolución, People Day se perfila como una cita imperdible.
Su diferencial es que no se trata únicamente de escuchar tendencias, sino de vivirlas, compartirlas y convertirlas en oportunidades reales de transformación para las organizaciones.
Para las personas interesadas en conocer más detalles del evento, pueden acceder haciendo clic aquí.
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