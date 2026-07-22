El próximo 30 de julio, la marca Undergold presentará su cuarta pasarela en el país como parte del cierre de Colombiamoda en Medellín. El desfile se desarrollará bajo el concepto ‘ACT I: Life is an act of faith’.
Con esta propuesta, la capital antioqueña será el escenario de una puesta en escena que busca ir más allá de la pasarela tradicional al integrar moda, música e identidad contemporánea en una experiencia inmersiva.
En esta oportunidad, la empresa apuesta por un formato de mayor escala que consolida su visión como una de las marcas referentes del streetwear nacional.
De acuerdo con Undergold, la colección parte de la idea de que existe un orden invisible en la vida que solo se revela cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Desde esa premisa nace una propuesta que explora la relación entre la materia, el espíritu y la naturaleza humana, transformando materiales crudos en piezas que celebran la autenticidad y la libertad.
De esta manera, la selección se construye alrededor de dos pilares creativos: Brutalismo Espiritual y Asfalto Orgánico.
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Estos conceptos toman forma a través de siluetas arquitectónicas, procesos experimentales y una exploración de materiales como denim, cuero natural y sintético, y algodón 100 %, intervenidos mediante técnicas manuales, lavanderías especializadas y tratamientos textiles que amplían las posibilidades del producto sin perder la esencia característica de Undergold.
“Más que una colección, ACT I plantea una experiencia donde cada prenda funciona como una extensión del cuerpo y del espíritu, convirtiendo la pasarela en un ritual que celebra la identidad, la transformación y la belleza de lo auténtico”, explica la marca.
La propuesta se ve potenciada por otro componente: la unión de expresiones culturales.
Antes del desfile, el público podrá disfrutar de una selección de DJs de la escena local, y al finalizar la pasarela, el reconocido dúo italiano Mind Against encabezará el afterparty que cerrará oficialmente Colombiamoda 2026.
ACT I: Life is an act of faith se realizará en el Parque de las Luces, con inicio de pasarela a las 10:00 p.m. El ingreso al evento estará habilitado hasta las 9:45 p. m.
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