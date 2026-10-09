La electricidad fue la que jaló al alza la canasta energética en la inflación de septiembre

Para septiembre de 2026, la inflación volvió a acelerarse, ubicándose en 6,29 %. Uno de los rubros que más aportó a este comportamiento fue el de alojamiento, agua y servicios públicos, que registró una contribución a la inflación de 1,78 puntos porcentuales.
Dentro de este segmento está la categoría que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) identifica como electricidad, gas y otros combustibles, que cerró septiembre con una inflación de 5,6 %, y que, además, le aportó a la inflación un total de 0,26 puntos porcentuales.
Si se observa cómo les fue a las subcategorías de electricidad, gas, estufas, hornos y pipetas, fue la electricidad la que más jaló al alza la canasta energética, al registrar una inflación de 6,92 % y una contribución al total del indicador de 0,24 puntos porcentuales.
Mientras que el gas tuvo una variación de 1,86 % y una contribución a la inflación total de apenas 0,02 puntos porcentuales. Las estufas, hornos y pipetas de gas no registraron una contribución significativa a la inflación total de septiembre.
Lo anterior quiere decir que, dentro de la canasta de bienes y servicios energéticos, los servicios de energía eléctrica fueron los que registraron las mayores alzas y aportes al encarecimiento del costo de vida.
Todo esto se produce en un contexto en el que Colombia atraviesa un fenómeno de El Niño que tocaría su punto de mayor intensidad entre noviembre y diciembre de 2026. Lo anterior podría reducir la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas debido al descenso en los niveles de los embalses, lo que requeriría el apoyo de las plantas térmicas, que operan con gas que ya es necesario importar, puesto que Colombia dejó de ser autosuficiente en la producción de este energético.
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Un fenómeno de El Niño fuerte sumado a una mayor necesidad de importar gas para la generación eléctrica podría tener más presiones al alza sobre las tarifas de los servicios públicos, tales como el gas y la electricidad.
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