Santa Maria Investment Group y Royal Capital oficializaron la firma del primer acuerdo entre oficinas de familia de Colombia y Medio Oriente. De esta manera, se establece por primera vez un canal directo de coinversión entre familias empresariales.
Más que una transacción aislada, esta alianza tiene como objetivo fundacional crear un puente financiero permanente. Además, busca conectar la liquidez y visión global de Royal Capital con la capacidad de ejecución operativa de Santa Maria Investment Group en la región andina.
La implementación de este acuerdo se hará de manera gradual y se basará en el desarrollo de oportunidades estratégicas. La idea es contar con un marco solido que permita la exploración de inversiones alineadas y el fomento del entendimiento mutuo.
“Hoy estamos poniendo la primera piedra de una relación a largo plazo. El objetivo es que cuando una empresa colombiana piense en expansión global o un inversor emiratí busque retorno en mercados emergentes este canal sea su vía natural de entrada”, destacó Santiago Tamayo, CEO de Santa Maria Investment Group y presidente de The Family Office Network (FON).
Las partes también explicaron que se proyecta que la maduración de este corredor permita movilizar inversiones acumuladas significativas por el orden de las decenas de millones de dólares en los próximos años, enfocándose en la creación de valor sostenible y la diversificación de portafolios.
“Buscamos construir confianza paso a paso para detonar inversiones de alto calibre en el futuro cercano”, agregó Tamayo.
Oportunidades sectoriales
La cooperación explorará oportunidades en tres verticales donde existe alta complementariedad económica: infraestructura y real estate; tecnología y venture capital, y activos privados.
Este movimiento apunta a posicionar al ecosistema de inversión colombiano en el radar de los grandes gestores de activos de Abu Dhabi, validando la sofisticación y el alcance global de los family offices de la región.
Destacado:Decisión clave en materia ambiental habilitaría inversión estratégica en el sur de Córdoba