La decisión de la candidata presidencial Paloma Valencia de elegir a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial no solo define su campaña para 2026, sino que también reconfigura el tablero político de la derecha.
Analistas coinciden en que la alianza busca ampliar la base electoral hacia sectores urbanos y moderados, pero al mismo tiempo abre una nueva disputa con candidaturas del ala más radical, como la de Abelardo De la Espriella, en un escenario donde cada voto de centro puede ser determinante.
Reconfiguración de la derecha
Juliana Ocampo, socia de la firma Orza, considera que el abogado queda como la figura más radical del sector. “La movida de Paloma y Oviedo deja a De la Espriella en una posición de ‘llanero solitario’ del sector más radical”, señaló.
Según Ocampo, mientras De la Espriella intenta respaldar su candidatura con la fórmula técnica del exministro José Manuel Restrepo, Valencia busca proyectar una “derecha responsable y dialogante” con la incorporación de Oviedo.
Además, advierte que los números electorales también influyen en el nuevo escenario. “Las únicas cifras que ha presentado De la Espriella son los cinco millones de firmas entregadas para su candidatura, de las cuales solo el 38 % fue validado, lo que evidencia debilidad frente a otros sectores políticos”.
Los votos que puede aportar Oviedo
En términos electorales, Oviedo llega con un capital político relevante tras su participación en la consulta de la derecha.
Según Ocampo, el exdirector del DANE aporta directamente 1.255.510 votos obtenidos en la Gran Consulta por Colombia. Su principal fortaleza está en el voto urbano de opinión, especialmente en Bogotá, donde alcanzó 506.551 sufragios, quedando a cerca de 33.000 votos de Valencia.
Sin embargo, advierte que no todo ese apoyo es transferible. Parte de ese electorado, de perfil técnico y moderado, podría migrar hacia candidaturas de centro como la de Claudia López o incluso optar por el voto en blanco si percibe la alianza como una aproximación al uribismo.
Destacado: Encuesta AtlasIntel: Paloma sube fuerte y ganaría a Cepeda en segunda vuelta; Abelardo también se impondría al candidato del Pacto Histórico
Una apuesta pensada para segunda vuelta
El analista Gabriel Cifuentes considera que la consulta interpartidista y la designación de Oviedo abrieron una posibilidad real de competir por un lugar en segunda vuelta. “La elección de Juan Daniel como fórmula envía un mensaje de consenso y apertura”, explicó.
Para Cifuentes, Oviedo representa principalmente un liderazgo de opinión con capacidad de atraer votantes moderados e indecisos, más que una maquinaria electoral tradicional.
Una lectura similar hace Camilo Ignacio González profesor y director de investigación y consultoría de la Escuela de Gobierno de los Andes. En su análisis, la fórmula puede ser más útil en una eventual segunda vuelta que en la primera.
Según González, Oviedo podría atraer votantes de centro frente a candidaturas más polarizadas como la de Iván Cepeda, pero también podría generar incomodidad en sectores más duros del uribismo, que podrían inclinarse por De la Espriella.
En ese escenario, concluye, la estrategia de Valencia parece apostar a consolidar primero el respaldo de su partido y luego ampliar su base hacia votantes moderados para competir en una eventual segunda vuelta presidencial.
Destacado:Confirmado: Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para las elecciones de 2026