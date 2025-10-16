La Hipotecaria anunció la salida de Luis Fernando Guzmán como gerente general de la compañía

Por medio de un comunicado oficial, La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. informó la renuncia de Luis Fernando Guzmán, quien se desempeñaba como gerente general hasta ayer, 15 de octubre.
La notificación se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010, norma que obliga a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a divulgar de manera oportuna los cambios relevantes en su administración o estructura directiva. Esta medida busca garantizar transparencia y confianza en el mercado financiero colombiano, al mantener informados a los inversionistas, accionistas y autoridades de control sobre las modificaciones en los órganos de dirección.
La Hipotecaria señaló que la decisión fue comunicada siguiendo los procedimientos internos y las normativas vigentes, reafirmando su compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo. Si bien la entidad no precisó los motivos que llevaron a la dimisión de Guzmán, indicó que este continuará acompañando el proceso de empalme para asegurar una transición ordenada y eficiente en la conducción de la compañía.
Durante su gestión al frente de La Hipotecaria, Guzmán impulsó el fortalecimiento del portafolio de productos de financiamiento hipotecario, la gestión de riesgos y la consolidación de la posición de la empresa en el sector. Además de ejercer como gerente general, también actuó como representante legal de la entidad, liderando estrategias orientadas al crecimiento sostenible y a la expansión de la oferta crediticia, en línea con las políticas de inclusión financiera y de acceso a soluciones de vivienda promovidas por el Gobierno Nacional y el sistema financiero.
Cabe destacar que La Hipotecaria es una compañía pionera en la titulación de créditos hipotecarios donde se ofertan préstamos para compra de vivienda ya sea nueva o usada. Asimismo, ofrece otros productos financieros, donde se evalúa la capacidad de pago del cliente y se asegura este crédito con el inmueble del usuario.