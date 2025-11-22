La Liga BetPlay salta al cine: Así se verán los partidos más importantes del fútbol colombiano

La apuesta de Royal Films permite a los aficionados seguir el FPC en pantallas gigantes, con sonido de sala y en espacios colectivos que replican una atmósfera similar a la del estadio. Las transmisiones ya están habilitadas en multicines seleccionados de la cadena.
La iniciativa incluye una oferta especial para los asistentes: el Combo Win Sports, compuesto por bebida (cerveza o productos Postobón), crispeta personal, perro caliente y un Pin Win Audio.
Este pin es un código promocional que desbloquea contenido adicional durante los partidos, como comentarios exclusivos, relatos alternativos y pistas de audio diseñadas para complementar la experiencia.
Royal Films, fundada en 1974 y con presencia en 29 ciudades del país, opera más de 236 pantallas. Con este proyecto, amplía el uso de sus salas más allá de la cartelera tradicional, una estrategia que viene creciendo en diferentes mercados.
Para Win Sports, canal oficial del Fútbol Profesional Colombiano, el acuerdo amplía la forma en que los fanáticos pueden consumir el torneo. Las salas de cine de Royal Films transmitirán los cuadrangulares semifinales y la final del rentado nacional.
Experiencia inmersiva de cine para seguir la Liga BetPlay
La propuesta incorpora pantalla gigante, sonido de sala y recursos audiovisuales que potencian la experiencia en vivo. Las funciones se realizarán en salas equipadas para eventos especiales, lo que permite reproducir con fidelidad la dinámica del partido.
La idea es que los aficionados vivan un ambiente de alta calidad visual y sonora que no siempre está disponible en el consumo doméstico.
El Combo Win Sports se convierte en un elemento central de la experiencia. Al incluir el Pin Win Audio, los asistentes pueden acceder a comentarios exclusivos desde su dispositivo móvil, lo que añade un nivel de personalización poco común en transmisiones deportivas proyectadas en cine.
Este modelo también busca incrementar el rendimiento comercial de las salas, atrayendo públicos que tradicionalmente no iban al cine para ver eventos deportivos.
La programación de los partidos disponibles se encuentra organizada por ciudades y horarios en los canales oficiales de Royal Films y la aplicación móvil de la compañía, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente qué encuentros podrán disfrutarse en pantalla gigante.
Un nuevo formato de negocio en la exhibición colombiana
Esta alianza representa un paso clave en la diversificación del sector cinematográfico. Royal Films suma los eventos deportivos en vivo a su operación tradicional de películas, una línea que ha empezado a tomar fuerza en varios países como respuesta a la necesidad de aumentar la ocupación de las salas durante la semana.
En Colombia, el referente principal de exhibición es Cine Colombia, que opera alrededor de 280 pantallas. Royal Films, con 236, apuesta por diferenciarse impulsando contenidos no cinematográficos, como los partidos de la Liga BetPlay, que generan nuevas oportunidades de consumo.
Recomendado: Nacional, América y Junior llegan con las nóminas más costosas a los cuadrangulares de fin de año
Para la compañía, llevar fútbol local a las salas puede convertirse en un motor relevante de tráfico y ventas en momentos fuera del horario habitual de estrenos.