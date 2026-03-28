Entrevista | Rodrigo de Gusmao revela la estrategia de Claro con la Selección Colombia: Boletería, descuentos y más

En charla con Valora Sports, el presidente de Claro Colombia, Rodrigo de Gusmao, confirmó los alcances de la nueva alianza entre la compañía de telecomunicaciones y la Federación Colombiana de Fútbol, mediante la cual la empresa se convierte en la señal oficial de la Selección Colombia. El acuerdo le otorga a la compañía derechos de uso de imagen, presencia en campañas publicitarias, activaciones comerciales y beneficios exclusivos para sus clientes.
El anuncio se produce en un contexto en el que la Selección Colombia mantiene uno de los mayores niveles de audiencia del país. En las últimas jornadas de eliminatorias al Mundial, los partidos superaron los 20 millones de televidentes en televisión abierta y más de 36 millones de visualizaciones en plataformas digitales, cifras que la consolidan como el contenido deportivo de mayor impacto comercial en Colombia.
Para Claro, la alianza se integra a una estrategia de posicionamiento en el mercado local, donde la empresa reportó ingresos por $16,5 billones en 2025 y mantiene el liderazgo en número de usuarios frente a otros operadores. La compañía, filial del grupo América Móvil, compite en un sector con más de 90 millones de líneas móviles activas y donde la fidelización de clientes se ha convertido en uno de los principales retos comerciales.
De Gusmao explicó a este medio que la compañía buscaba una asociación que representara a todo el país y que tuviera una conexión directa con los colombianos. “Sabemos lo que la Selección representa para todo el país y nos une porque llevamos conectividad a todo Colombia”, afirmó el ejecutivo al detallar el sentido estratégico del acuerdo.
Lo que gana Claro y lo que obtienen los hinchas con la alianza
El presidente de Claro señaló que el acuerdo permite a la empresa utilizar los logos oficiales de la Selección Colombia en sus campañas publicitarias, en productos de merchandising y en eventos corporativos, una práctica habitual en contratos de patrocinio deportivo de alto nivel. La compañía también podrá desarrollar experiencias exclusivas con jugadores y actividades promocionales para sus usuarios.
Según explicó, uno de los principales beneficios para los clientes será el acceso preferencial a la boletería de los partidos de la Selección Colombia, así como descuentos en la compra de entradas y eventos especiales. “Vamos a tener preferencia en la compra de boletería, descuentos y experiencias donde vamos a llevar a los jugadores hasta los clientes”, dijo el directivo.
Este tipo de incentivos responde a una dinámica competitiva en el sector de telecomunicaciones, donde la portabilidad numérica permite que los usuarios cambien de operador con facilidad. Solo en un trimestre de 2025, más de 1,5 millones de líneas móviles cambiaron de compañía en Colombia, lo que ha llevado a las empresas a reforzar sus programas de fidelización y valor agregado.
El acuerdo no se limita al equipo masculino de mayores. De Gusmao confirmó que la alianza cubre todas las categorías de la Federación Colombiana de Fútbol, incluidas las selecciones femeninas, juveniles y de fútbol sala. Esto amplía el alcance de la marca en torneos internacionales y en competiciones de formación, donde el fútbol femenino colombiano ha ganado visibilidad en los últimos años.
El patrocinio deportivo como eje de la estrategia de Claro en Colombia
La alianza con la Selección Colombia se suma a otras inversiones deportivas que la compañía ha realizado recientemente en el país. En 2026, Claro confirmó su primer patrocinio a un club del fútbol profesional colombiano al vincularse con Junior de Barranquilla, equipo que cuenta con una de las mayores bases de hinchas del país y que fue campeón de la Liga BetPlay 2025-II. Como parte del acuerdo, la empresa anunció inversiones superiores a US$12 millones en infraestructura de telecomunicaciones en la ciudad.
De manera paralela, el grupo América Móvil ha mantenido su respaldo a proyectos deportivos internacionales, como el apoyo al piloto colombiano Juan Sebastián Montoya en categorías formativas y su participación en programas de patrocinio global en la Fórmula 2. Estas iniciativas buscan posicionar la marca en diferentes públicos y mercados, desde el fútbol masivo hasta el automovilismo de alto rendimiento.
El presidente de Claro explicó que la compañía no evalúa estas inversiones únicamente por su retorno financiero directo, sino por su capacidad de construir marca y conectar emocionalmente con los usuarios. “Para nosotros es un valor estratégico, es mucho más que un dinero, es estar con el país e impulsar el talento colombiano”, aseguró.
En Colombia, el patrocinio deportivo ha evolucionado en la última década. Tradicionalmente dominado por empresas de bebidas y consumo masivo, el sector ha visto una creciente participación de compañías tecnológicas y de telecomunicaciones, impulsadas por el auge del consumo digital de contenidos deportivos y la necesidad de asociar sus servicios a experiencias de entretenimiento.
La Selección Colombia, por su alcance mediático y frecuencia de exposición, sigue siendo el principal activo comercial del deporte nacional. Mientras eventos de entretenimiento rara vez superan los cinco millones de espectadores en televisión, los partidos de la tricolor multiplican esa cifra, lo que convierte a la camiseta y a sus patrocinadores en algunos de los espacios publicitarios más valiosos del mercado local.
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Con esta alianza, Claro fortalece su presencia en el ecosistema deportivo y refuerza una estrategia que combina conectividad, contenido y entretenimiento. El desempeño de la Selección en el Mundial y la respuesta de los usuarios a los beneficios ofrecidos serán factores clave para medir el impacto real de una de las apuestas comerciales más relevantes del sector en los últimos años.