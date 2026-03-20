La Selección Colombia estrena socio y confirma rival para el partido de despedida en El Campín

Claro y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) oficializaron una alianza que convierte a la empresa de telecomunicaciones en socio oficial de la Selección Colombia en todas sus categorías. El acuerdo, anunciado en la Sede Deportiva de Bogotá, posiciona a la compañía como la señal oficial de los equipos nacionales en todas sus categorías, incluyendo masculina, femenina, juvenil y futsal.
La alianza se concreta en un momento de alta actividad deportiva para el fútbol colombiano, con la participación de la selección mayor en el proceso hacia el Mundial, la preparación de la Selección Femenina Sub-20 para la Copa del Mundo en Polonia y los torneos Sub-17 organizados por Conmebol. La Federación destacó que el acuerdo busca fortalecer la conexión entre la selección y los hinchas a través de tecnología y plataformas digitales.
Claro llega a este patrocinio con una infraestructura consolidada en el país. Según cifras oficiales de la compañía, cuenta con más de 10.600 antenas desplegadas, 14.000 kilómetros de fibra óptica y cobertura 4G en el 100% de las cabeceras municipales. Además, ha iniciado la expansión de redes 5G en varias regiones, incluyendo territorios apartados como Leticia, Chocó, Riohacha y San Andrés.
El acuerdo también refleja el peso económico del fútbol como plataforma publicitaria. La Selección Colombia es uno de los activos comerciales más valiosos del deporte nacional, con audiencias televisivas que superan los 20 millones de espectadores en partidos de eliminatorias y amistosos de alto perfil, según datos históricos de medición de audiencia en el país.
El papel de Claro como señal oficial de la Selección Colombia y su estrategia en el mercado deportivo
Como parte del convenio, Claro asumirá el rol de señal oficial de la Selección Colombia, lo que implica el uso de su infraestructura tecnológica para distribuir contenidos, mejorar la experiencia digital de los hinchas y apoyar la conectividad en eventos deportivos. La compañía ha invertido durante más de tres décadas en el desarrollo de redes de telecomunicaciones y opera centros de datos en Bogotá y Medellín, además de un cable submarino que conecta el país con el Caribe.
Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, señaló que la compañía busca reforzar su presencia en uno de los espacios de mayor alcance en el país. Desde la FCF, Ramón Jesurun afirmó que la llegada de una empresa con cobertura nacional fortalece la estrategia de modernización y expansión comercial de la federación.
El patrocinio deportivo se ha convertido en una herramienta clave para las telecomunicaciones en América Latina. Empresas del sector compiten por asociar su marca a selecciones y ligas con el fin de fidelizar usuarios y posicionar servicios de datos, televisión y plataformas digitales. En Colombia, el fútbol concentra una de las mayores audiencias del entretenimiento, por encima de otros deportes y de varios contenidos televisivos tradicionales.
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El presidente de FCF confirmó también en rueda de prensa que el partido de despedida de la Selección Colombia antes de su próximo ciclo del Mundial se disputará el 29 de mayo en Bogotá y tendrá como rival a Costa Rica. El encuentro se jugará en el estadio El Campín, y servirá como último amistoso del combinado nacional ante su hinchada antes de viajar a Norteamérica.