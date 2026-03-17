La Poción proyecta incrementar sus ventas un 70 % en 2026 con nuevas líneas de productos e internacionalización

El sector de la belleza en Colombia continúa demostrando su solidez, especialmente en el segmento de cuidado capilar, un mercado que para 2026 se estima alcanzará los US$508,14 millones, evidenciando un crecimiento sostenido frente a los US$474,05 millones registrados en 2025, según cifras de Mordor Intelligence.
Esta industria ha sido jalonada por compañías nacionales con proyección internacional como La Poción, una marca caleña fundada por la empresaria Angélica Quintero que ha logrado destacarse en más de cuatro países.
Con un crecimiento superior al 181 % en 2025, ha logrado consolidarse como una de las empresas líderes de la región, siendo reconocida entre los consumidores de Colombia, Ecuador, República Dominicana, Perú y Estados Unidos.
Esta alta demanda ha permitido que la marca consolide una red de 1.000 distribuidores, incluyendo cadenas de farmacias, tiendas especializadas y puntos de venta independientes.
“Tras sufrir un daño severo por decoloraciones mal realizadas, comencé a experimentar en casa con diversos activos capilares y así desarrollé un menjurje para reparar y nutrir mi cabello. Esta fórmula funcionó tan bien que otras mujeres empezaron a usarla con los mismos resultados, convirtiéndose en el producto original que dio vida a la marca. Así nació la Poción en el año 2015”, explicó Quintero.
Hoy, la marca cuenta varias líneas de productos destacados, como su línea de reparación y su línea tongolé con productos diseñados para el cuidado de los rizos; además del suplemento capilar bite me y el tónico estimulador del crecimiento y anticaída dutonic, reconocidos por fortalecer la fibra capilar.
Sobre su mayor desafío, la empresaria destacó que “ha sido escalar la operación hacia una red de aliados sin negociar la calidad ni la cercanía con nuestra comunidad. El enfoque ha estado en fortalecer nuestra estructura y ampliar el portafolio manteniendo intacta esa esencia y calidad que nos permitió conectar con las personas desde el primer día”.
Asimismo, La Poción ha mantenido presencia en vitrinas globales como Cosmoprof Las Vegas y Cosmoprof Miami, además de ferias locales como Expobelleza y Salud y Belleza.
Finalmente, proyecta para finales de 2026 alcanzar un crecimiento del 70 % en ventas con respecto al año anterior. Este objetivo se apoya en el lanzamiento de nuevas líneas de productos y una estrategia de internacionalización que busca consolidar los mercados donde ya opera y explorar nuevas oportunidades en la región.