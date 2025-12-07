Lando Norris es campeón mundial de F1 2025: Esta es la plata que gana

Lando Norris se consagró este 7 de diciembre como campeón del mundo de la Fórmula 1, tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi y superar por apenas dos puntos al neerlandés Max Verstappen, que ganó la carrera, pero no le alcanzó para retener la corona.
Con este resultado, Norris suma 423 puntos frente a los 421 de Verstappen y 410 de su compañero Oscar Piastri, y se convierte en el 11. campeón mundial británico y en el primer piloto de McLaren que logra el título desde 2008.
Con ello, Lando Norris se convierte en el 35 campeón de la historia de la Fórmula 1, el octavo en hacerlo con el equipo McLaren; además, es el 21 piloto británico en hacerlo. El nuevo campeón está llorando por radio.
En cuanto al premio económico, según estimaciones basadas en la estructura de premios de la FIA y los acuerdos comerciales del Mundial, el británico recibirá aproximadamente US$18 millones por conquistar el campeonato, entre bonificaciones de McLaren, incentivos de patrocinadores y el premio correspondiente al campeón del mundo.
El camino al titulo de Norris
El circuito de Yas Marina fue el escenario de uno de los desenlaces más apretados de los últimos años. Norris llegaba a Abu Dhabi con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, después de que una victoria del piloto de Red Bull en el Gran Premio de Catar reabriera la lucha por el título y obligara a definir el campeonato en la última carrera.
En la clasificación del sábado, Verstappen se quedó con la pole position, con Norris a su lado en la primera fila y Piastri tercero, configurando una salida cargada de tensión entre los tres aspirantes al título. Ya en carrera, Verstappen convirtió la pole en victoria, Piastri terminó segundo y Norris se concentró en mantenerse en el podio para asegurar los puntos necesarios que le dieran el campeonato.
Aunque por momentos tuvo presión de Charles Leclerc y debió gestionar el desgaste de los neumáticos, el británico administró la estrategia a la perfección y cruzó la meta tercero. Ese resultado le permitió coronarse por una diferencia mínima de dos unidades sobre Verstappen, que encadenaba cuatro títulos consecutivos desde 2021.
Desde 2021, Verstappen había dominado el campeonato con Red Bull que ahora se corta con la victoria de McLaren.
La temporada 2025 estuvo marcada además por el duelo interno en McLaren: Norris y Piastri se repartieron victorias y lideratos a lo largo del año, con el australiano incluso comandando la clasificación durante 14 carreras antes de que la escudería introdujera una actualización clave de suspensión que devolvió al británico al frente.
Norris arrancó el año fuerte, con triunfo en Australia y liderazgo tras las primeras cuatro rondas. Luego, una racha de victorias de Piastri lo dejó en desventaja, antes de que un tramo clave de la temporada —incluido un doble triunfo en Brasil— devolviera al británico a la cima. En paralelo, Verstappen aprovechó episodios como la doble descalificación de los McLaren en Las Vegas para meterse de lleno en la lucha por el título y llegar con opciones a las últimas carreras.
Con este campeonato, Lando Norris entra al grupo de campeones británicos que incluye nombres como Lewis Hamilton, Jenson Button, Damon Hill y Jackie Stewart.