Valora Sports Mundial 2026 Noticias económicas importantes

Vuelos a México y Miami para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿Qué tan caros están?

El primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será el 17 de junio del año entrante contra Uzbekistán en Ciudad de México.

Por: -
La selección menos cotizada del Mundial 2026 superará en valor a casi la mitad del fútbol colombiano/ Mundial 2026
El Mundial 2026, con 48 selecciones, ha permitido la clasificación de equipos con valores de mercado bajos. Imagen: Página web MLS

Compártelo en:

La FIFA oficializó los cronogramas con las fechas, sedes y horas de los partidos del , en el que participará la Selección Colombia.

Se espera la llegada masiva de cientos de miles de colombianos a las sedes en las que la selección se enfrentará a Uzbekistán, Portugal, y quien gane el repechaje entre República del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

El Mundial 2026 tendrá como particularidad la presencia de más selecciones en comparación con los anteriores certámenes y se disputará en tres sedes diferentes: Estados Unidos, México y Canadá 

La Selección Colombia tendrá sus partidos de la primera fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Los aficionados colombianos tienen siete meses para alistar los itinerarios, si quieren viajar al torneo más importante del fútbol a nivel de selecciones.

Relacionado: En estas ciudades, fechas y horas Colombia disputará el Mundial 2026

Este es el grupo de Colombia para el Mundial 2026: Así será su camino en la primera fase
Ya se conocen los grupos del Mundial 2026. Imagen: Cuenta X @FIFAWorldCup

Precios de algunos de los vuelos a las sedes de la Selección Colombia el Mundial 2026

Vuelos: 17 de Junio de 2026 (Bogotá a Ciudad de México)

1. Aeroméxico (AM): $1.588.060

  • Vuelo directo a MEX (Ciudad de México Internacional)

2. Aeroméxico (AM): $1.588.060

  • Vuelo directo a MEX (Ciudad de México Internacional)

3. Aeroméxico (AM): $1.588.060

  • Vuelo directo a MEX (Ciudad de México Internacional)

4. Viva Aerobus (Viva): $1.896.324

  • Vuelo con 1 escala (vía Cancún, CUN) al Aeropuerto Felipe Ángeles (NLU)

5. Copa Airlines (CM): $2.294.760

  • Vuelo con 1 escala (vía Panamá, PTY) a MEX
  • Vuelos: 23 de Junio de 2026 (Bogotá a Ciudad de México)

1. DM / Arajet: $1.304.581

  • Vuelo con 1 escala (vía Punta Cana, PUJ) al Aeropuerto Felipe Ángeles (NLU). Es la opción más barata

2. Aeroméxico (AM): $1.588.060

  • Vuelo directo a MEX

3. Aeroméxico (AM): $1.588.060

  • Vuelo directo a MEX

4. Aeroméxico (AM): 1.588.060

  • Vuelo directo a MEX

5. Viva Aerobus (Viva): 1.871.745

  • Vuelo con 1 escala (vía Cancún, CUN) al Aeropuerto Felipe Ángeles (NLU)
  • Vuelos: 27 de Junio de 2026 (Bogotá a Miami)

1. DM / Arajet: $1.835.523

  • Vuelo con 1 escala (vía Santo Domingo, SDQ). Es la opción más barata

2. Emirates (EK): $1.859.870

  • Vuelo Directo a Miami (MIA).

3. Copa Airlines (CM): $1.886.930

  • Vuelo con 1 escala (vía Panamá, PTY)

4. Copa Airlines (CM): $1.886.930

  • Vuelo con 1 escala (vía Panamá, PTY)

5. Copa Airlines (CM): $1.886.930

  • Vuelo con 1 escala (vía Panamá, PTY)

El primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será el 17 de junio del año entrante contra Uzbekistán en Ciudad de México.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: deportes, Mundial 2026
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar