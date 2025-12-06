Vuelos a México y Miami para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿Qué tan caros están?

La FIFA oficializó los cronogramas con las fechas, sedes y horas de los partidos del mundial 2026, en el que participará la Selección Colombia.
Se espera la llegada masiva de cientos de miles de colombianos a las sedes en las que la selección se enfrentará a Uzbekistán, Portugal, y quien gane el repechaje entre República del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.
El Mundial 2026 tendrá como particularidad la presencia de más selecciones en comparación con los anteriores certámenes y se disputará en tres sedes diferentes: Estados Unidos, México y Canadá
La Selección Colombia tendrá sus partidos de la primera fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Los aficionados colombianos tienen siete meses para alistar los itinerarios, si quieren viajar al torneo más importante del fútbol a nivel de selecciones.
Precios de algunos de los vuelos a las sedes de la Selección Colombia el Mundial 2026
Vuelos: 17 de Junio de 2026 (Bogotá a Ciudad de México)
1. Aeroméxico (AM): $1.588.060
- Vuelo directo a MEX (Ciudad de México Internacional)
4. Viva Aerobus (Viva): $1.896.324
- Vuelo con 1 escala (vía Cancún, CUN) al Aeropuerto Felipe Ángeles (NLU)
5. Copa Airlines (CM): $2.294.760
- Vuelo con 1 escala (vía Panamá, PTY) a MEX
- Vuelos: 23 de Junio de 2026 (Bogotá a Ciudad de México)
1. DM / Arajet: $1.304.581
- Vuelo con 1 escala (vía Punta Cana, PUJ) al Aeropuerto Felipe Ángeles (NLU). Es la opción más barata
2. Aeroméxico (AM): $1.588.060
- Vuelo directo a MEX
5. Viva Aerobus (Viva): 1.871.745
- Vuelo con 1 escala (vía Cancún, CUN) al Aeropuerto Felipe Ángeles (NLU)
- Vuelos: 27 de Junio de 2026 (Bogotá a Miami)
1. DM / Arajet: $1.835.523
- Vuelo con 1 escala (vía Santo Domingo, SDQ). Es la opción más barata
2. Emirates (EK): $1.859.870
- Vuelo Directo a Miami (MIA).
3. Copa Airlines (CM): $1.886.930
- Vuelo con 1 escala (vía Panamá, PTY)
El primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será el 17 de junio del año entrante contra Uzbekistán en Ciudad de México.