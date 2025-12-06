En estas ciudades, fechas y horas Colombia disputará el Mundial 2026

La Selección Colombia ya tiene definidos los horarios y las ciudades en las que jugará los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, lo que permite a los asistentes y aficionados planear sus trayectos para acompañar a la tricolor.
Este viernes ya se había conocido que Colombia quedó ubicada en el grupo K con Portugal, Uzbekistán y uno de los ganadores del Repechaje Internacional entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.
Las zonas quedaron conformadas con criterios de distribución geográfica y limitación de equipos europeos por grupo. Las 42 selecciones clasificadas ya conocen a sus rivales y el calendario oficial de partidos será anunciado mañana, junto con las sedes asignadas para cada enfrentamiento.
Relacionado: Este es el grupo de Colombia para el Mundial 2026: Así será su camino en la primera fase
Así jugará Colombia la fase de grupos
De acuerdo con el calendario revelado este sábado, el primer partido de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 se jugará el 17 de junio y será contra el equipo de Uzbekistán. Será en Ciudad de México a las 22:00 horas de ese país.
La segunda jornada de la tricolor será en Guadalajara el 23 de junio a las 22:00 de esa ciudad. El equipo al que se enfrentará Colombia será quien logre la clasificación entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.
Finalmente, el duelo entre Colombia y Portugal, de Cristiano Ronaldo, será en Miami, el 27 de junio a las 19:30 de esa ciudad, que es la misma hora de Colombia.
Relacionado: Colombia pasaría primera en su grupo del Mundial 2026 por PIB total
Como dato relevante para el país, el 21 de junio del próximo año será la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, en caso de haberla. Ese día no tendrá partidos la Selección Colombia y los encuentros que se verán son los siguientes:
España contra Arabia Saudita (12:00), Bélgica jugará junto a Irán (15:00), Uruguay enfrentará a Cabo Verde (18:00) y Nueva Zelanda se medirá con la selección de Egipto (21:00).
Este es el calendario completo de la Copa Mundial de la Fifa 2026: