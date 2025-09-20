Lanzan feria para comprar vehículo: Diferentes modelos, marcas y facilidades de pago

La venta de vehículos en Colombia ha registrado un crecimiento sostenido durante 2025. En los primeros seis meses del año se comercializaron 104.947 unidades nuevas, lo que representa un aumento del 23,2 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Este comportamiento ha impulsado a diferentes marcas a desarrollar estrategias y campañas que faciliten el acceso de más personas a un vehículo propio.
En este contexto, Los Coches anunció la realización de la Feria de Vehículos Eléctricos e Híbridos, un evento que busca acercar a los consumidores a alternativas de movilidad más sostenibles. La iniciativa permitirá a los asistentes conocer de primera mano los modelos más recientes de esta nueva generación de automotores y resolver inquietudes relacionadas con autonomía, infraestructura de carga, mantenimiento y costos de operación.
La feria reunirá a marcas reconocidas, expertos en movilidad y aliados estratégicos en infraestructura y financiación, lo que la convierte en un escenario clave para quienes consideran migrar hacia opciones de transporte con menor impacto ambiental. Entre las actividades se incluyen exhibiciones de vehículos, charlas educativas, experiencias interactivas y conferencias especializadas. Estas abordarán la comparación entre tecnologías como BEV, HEV y PHEV, además de prácticas recomendadas de carga y análisis de consumo frente a los combustibles tradicionales.
¿Qué marcas de carros estarán disponibles en la feria?
Las sedes de Bogotá (calle 26 y Morato) y Cali (calle 5) serán puntos de exhibición y actividades, mientras que en Manizales se concentrarán conferencias para resolver dudas de los consumidores. El evento también ofrecerá beneficios exclusivos: descuentos en la instalación de cargadores y accesorios, asesoría sobre incentivos tributarios y alternativas de financiación verde con tasas preferenciales desde 1,06 % mes vencido.
Recomendado: Personas con carros de lujo les dan solución para que se ahorren una buena plata en repuestos
Entre las marcas participantes se encuentran MG, Audi, Volvo, Ford, Hyundai, Cupra, Jeep, Peugeot, Renault y Foton, junto con aliados como Voltaika, Incentivos Verdes, Wallbox, Vehigrupo y Banco de Occidente. Para Los Coches, esta iniciativa busca consolidar septiembre como el mes más relevante en ventas de movilidad sostenible y generar un espacio de diálogo sobre el futuro del transporte en Colombia. Asimismo, ofrecerán diversos planes para que las personas tengan un mayor acceso y alivio al bolsillo.
“Queremos que esta feria sea más que una exhibición; buscamos que se convierta en un escenario de aprendizaje y conexión con el ecosistema de innovación que impulsa la movilidad responsable”, afirmó Ricardo Salazar, gerente general de Los Coches.