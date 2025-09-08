Lanzan nuevo fondo en Colombia: así podrá invertir en Brasil y proteger su capital

La comisionista de bolsa Acciones & Valores anunció el lanzamiento de un nuevo fondo que brinda acceso al mercado accionario de Brasil, con la seguridad de preservar el 100 % del capital invertido al vencimiento.
Se trata de un fondo que invierte en un activo denominado nota estructurada que genera una exposición al movimiento del ETF EWZ (Ishares MSCI Brasil) administrada por BlackRock. Este ETF replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas en dólares.
Además, el fondo está dirigido a inversionistas de perfil moderado y permite participar desde $1 millón, con un periodo de permanencia de 25 meses.
“Hoy vemos una oportunidad en el mercado accionario en Brasil, donde vemos que las valoraciones de las compañías que hacen parte del indice de referencia se encuentran por debajo de sus similares en países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Creemos que ante las expectativas de un posible cambio de gobierno en Brasil se puede dar una valorización importante similar a lo que se ha venido observando en el mercado accionario en Colombia”, afirma Santiago Quintero, gerente Asset Management en Acciones & Valores.
Y agrega: “Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa de diversificación a través de un producto que combine potencial de valorización y protección del capital en caso de desvalorización: si el mercado sube, ganas; si cae, no pierdes”.
¿Cómo acceder a este nuevo fondo?
Con lo anterior, el nuevo fondo estará disponible a través de Trii. Con este lanzamiento, la firma completa 11 fondos de inversión, respaldados por su experiencia en el mercado y por aliados tecnológicos que fortalecen la democratización de las inversiones.
La estrategia también busca diversificar los portafolios de los clientes colombianos más allá del ámbito local, ofreciendo exposición al mercado accionario del país más grande de América Latina, con un componente adicional: mayor cobertura frente al riesgo cambiario, ya que cuando el dólar cae, los mercados emergentes tienden a favorecerse.
Recomendado: Así puede invertir en dólares en Colombia desde $50.000: guía paso a paso
Vale destacar que en el listado de las acciones que incluye el ETF EWZ se destacan emisores como Petrobras, en el negocio energético (11,82 % de peso; NU (9,51%); Itaú (9,22 %); Vale (8,80 %) y Bradesco (3,87 %). De acuerdo con los estudios de Acciones & Valores, el ETF tiene un potencial de valorización de hasta 40 % en 25 meses, dependiendo de las condiciones del mercado.
Finalmente, estos son algunos beneficios del fondo:
- Exposición a la potencial recuperación accionaria de Brasil
- Protección 100 % del capital invertido al vencimiento.
- Dirigido a inversionistas con perfil moderado, que quieren una exposición a una economía emergente y con prioridad de preservación del capital.