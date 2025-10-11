Lanzan el primer laboratorio territorial de sostenibilidad con proyección internacional en el país

En Santa Marta, Colombia, se preparan para el lanzamiento de Sierra Valley, el primer laboratorio territorial de sostenibilidad en el país, que nace con el objetivo de convertir los desafíos ambientales y sociales en motores de inclusion, innovación y competitividad.
La iniciativa, liderada por AJE, empresa de la industria de bebidas, se proyecta con un impacto tanto nacional como internacional, y responde a los instrumentos de política ya definidos por la ciudad, como la Política de Emprendimiento e Innovación 2024–2035 y la Ruta 500+, que marcan una hoja de ruta hacia el desarrollo económico sostenible.
“Este proyecto surge en un momento decisivo para Santa Marta, la primera ciudad fundada en Suramérica y un territorio con gran potencial de convertirse en un hub sostenible que hoy busca articular a diferentes actores para potenciar su riqueza natural y cultural. Sierra Valley propone una nueva narrativa: pasar de la economía extractiva a la economía regenerativa y del conocimiento, convirtiendo al Caribe colombiano en un hub de innovación verde, cultural y digital”, aseguró Fabián Mosquera, country manager de AJE Colombia.
Gobernanza participativa y multiactor
A detalle, la compañía destacó que Sierra Valley cuenta con una estructura de gobernanza diseñada para asegurar la participación de todos los sectores de la sociedad.
En ese sentido, cuenta con seis motores de transformación distribuidos de la siguiente manera:
- Territorio, cultura y comunidades
- Soluciones basadas en la naturaleza
- Innovación para la sostenibilidad
- Finanzas e inversión para la transición
- Riesgos y oportunidades climáticas
- Educación y formación para la transición
Actualmente, la iniciativa suma a empresas líderes en el país, así como comunidades locales, universidades y aliados internacionales.
Entre sus apuestas más innovadoras está Seasprout, tecnología desarrollada en Colombia que acelera la regeneración de ecosistemas marinos, restaurando corales y praderas submarinas en meses con beneficios tangibles en biodiversidad y captura de carbono.
“La meta es pasar de reaccionar a las regulaciones ambientales a liderar su diseño desde el sector privado, generando un flujo constante de proyectos bancables en bioeconomía, turismo regenerativo, economía azul, logística verde y renovables”, concluyó Mosquera.