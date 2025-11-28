Las 10 mejores empresas para trabajar en Colombia.

La firma de investigación Great Place To Work (GPTW) presentó los resultados de su edición anual de ‘Los Mejores Lugares para Trabajar en Colombia’, una clasificación que reconoce a las organizaciones que se destacan por promover y contar con un buen ambiente laboral.
Para su elaboración, la entidad evalúa a las empresas a partir de datos cuantitativos y cualitativos, donde el mayor peso recae sobre la perspectiva de los colaboradores. Además, tiene en consideración las prácticas relacionadas con la gestión de talento y de personal.
En este ciclo, se incluyeron 357 organizaciones en esa evaluación. También es importante destacar que el listado se distribuye en cuatro segmentos con base al número de trabajadores que integran las compañías (hasta 100: entre 101 y 400; entre 401 y 1500, y más de 1.500)
Empresas destacadas
En el caso de las grandes empresas, el primer lugar del listado se lo llevó Banco de Occidente. El reporte destacó la labor de la entidad financiera por construir confianza e impulsar “el respeto, la justicia en el trato y un estilo de liderazgo donde las expectativas se comunican con claridad”.
GPTW también resaltó que en esta organización cada colaborador se apropia y gestiona sus responsabilidades, generando resultados que contribuyen al logro de los objetivos organizacionales.
El segundo lugar del escalafón lo ocupó TP, firma centrada en ofrecer servicios profesionales. Su inclusión en el ranking responde a las iniciativas que viene trabajando en materia de desarrollo de talento y la generación de oportunidades.
“Todas ellas enmarcadas en sostenibilidad, promueven bienestar e impacto positivo en sus colaboradores, sus familias, el negocio y las comunidades donde operan”, menciona el informe.
El podio lo completa Lili Pink & Yoi. La empresa del sector de retail fue reconocida por fomentar un ambiente laboral en el que las personas crecen, sus familias se benefician, el negocio se fortalece y la comunidad se inspira.
Totto, la marca colombiana de confección, se hizo con el cuarto lugar, gracias a la construcción de confianza interna que permite que su inversión social genere impacto en las comunidades y, al mismo tiempo, fortalezca el negocio.
“Esta confianza se cultiva a partir de una cultura que reconoce la diversidad y garantiza oportunidades para todos. Gracias a este ambiente interno, sus iniciativas sociales se vuelven sostenibles y de largo plazo”, resaltó GPTW.
El ‘top’ 5 lo cierra la firma de servicios Triple A por su compromiso de cuidar a quienes hacen posible su propósito, fortaleciendo familias, creando bienestar y sirviendo con el corazón.
El ‘top’ 10 de las mejores empresas para trabajar
1. Banco de Occidente
2. TP.
3. Lili Pink & Yoi.
4. Totto.
5. Triple A.
6. Ramo.
7. Expreso Brasilia.
8. ISA y sus empresas.
9. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
10. Accenture.
