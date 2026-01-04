Las economías con mejor desempeño en 2025

En una publicación reciente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó que la economía del mundo este año ha demostrado ser resiliente en línea con la mejora de las condiciones financieras, el aumento de la inversión, el comercio y las políticas macroeconómicas.
Las proyecciones de la Organización apuntan a que este 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) mundial cierre en un 3,2 %. En ese sentido, los países que verían un crecimiento por arriba de ese promedio incluyen a Irlanda (10,2 %), Costa Rica (4,2 %) y Turquía (3,6 %).
La entidad señaló que si bien se espera que el dato disminuya al 2,9 % en 2026 – influenciado por la persistente incertidumbre geopolítica y política – se prevé que el crecimiento se reafirme a finales de ese año, a medida que se desvanezca el impacto de los aranceles, mejoren las condiciones financieras y la menor inflación impulse la demanda.
En el caso puntual de Colombia, las expectativas están puestas en que la nación cierre este año con un crecimiento del 2,8 %, que se mantendría al año siguiente y se elevaría al 2,9 % doce meses después.
En materia inflacionaria, la OCDE proyecta que la inflación anual de los precios al consumidor en conjunto se coloque en un 4 %. De estos, entre las economías que se cree que podrían posicionarse más allá de esa cifra están Turquía, con un 34,5 %; Colombia, con un 5,1 %, y Estonia, con un 5 %.
De esta manera, las proyecciones señalan que el indicador comenzará a disminuir hasta llegar a un 3,4 % el próximo año y a un 2,6 % en 2027.
El ranking de ‘The Economist’
Como ya es habitual, el semanario ‘The Economist’ se puso en la tarea de buscar a la nación cuya economía registró el mejor desempeño este 2025.
Para ello, la revista británica tomó como cinco indicadores (inflación, amplitud de la inflación, PIB, empleo y rendimiento bursátil) para analizar el comportamiento económico de estos últimos 12 meses en 36 países del globo. La clasificación se construyó creando una puntuación general de éxito económico.
Con base a los datos recopilados, el ranking colocó a Portugal como ‘la economía del año’. El medio destacó que, en 2025, esta nación europea ha combinado “un fuerte crecimiento del PIB, una baja inflación y un mercado bursátil boyante”.
A esta le siguen Irlanda, Israel, Colombia y España (con un empate en el cuarto lugar), y República Checa. Para ser más exactos, la clasificación quedó así:
Portugal: PIB 2,4 %, acciones + 20,9 %, empleo + 2,8 %.
Irlanda: PIB 3,2 %, acciones + 20,1 %, empleo + 1,1 %.
Israel: PIB 3,5 %, acciones + 53,3 %, empleo + 0,8 %.
Colombia: PIB 3,4 %, acciones + 43,8 %, empleo + 3 % /España: PIB 2,8 %, acciones + 35 %, empleo + 2,8 %.