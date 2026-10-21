Las empresarias con mejor reputación en Colombia en 2026, según Ranking Merco

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) presentó la edición 19 de Merco Líderes Colombia 2026, el estudio que identifica a los líderes empresariales con mejor reputación corporativa del país.
Esta edición del ranking contó con 11 fuentes de información y 2.643 encuestas, con las que se evaluó la reputación de los principales líderes empresariales en Colombia.
En el listado de los 100 líderes con mejor reputación aparecen 19 mujeres, dos de ellas ubicadas entre los 10 primeros puestos. Además, esta edición marca el ingreso por primera vez de Erika Zarante Bahamón, de Latam Airlines, quien ocupa la posición 53.
¿Quiénes son las mujeres en el Top 100 de Merco Líderes 2026?
Beatriz Fernández, de Crepes & Waffles, ocupa el cuarto puesto del ranking y es la mujer mejor posicionada en la clasificación. Le sigue María Lorena Gutiérrez Botero, del Grupo Aval, quien se ubica en el octavo lugar.
Entre las 10 primeras también figuran Liliana Restrepo Arenas de Frisby en el puesto 15; Camila Escobar Corredor, de Colfuturo, en el 18 y Juana Francisca Llano Cadavid, de Suramericana, en el 19.
El listado también incluye a Carolina Espitia Manrique,de Alpina en la posición 21. Raquel Bernal Salazar de la Universidad de los Andes en el puesto 22; Claudia Patricia Restrepo Montoya, de la Universidad EAFIT, en el 24; Marcela Torres Córdoba, de Nu Colombia, en el 25; y María Fernanda Suárez Londoño, de Banco Popular, en el 39.
Por su parte, Brigitte Baptiste, exrectora de la Universidad EAN, ocupa el puesto 40, mientras que Erika Zarante Bahamón, de Latam Airlines, se ubica en el 53.
Las demás mujeres que hacen parte del Top 100 son Sylvia Escovar Gómez, en el puesto 62; Ángela María Hurtado Castro, de J.P. Morgan, en el 67; María Andrea Vargas Silva, anteriormente vinculada a Natura Cosméticos, en el 80; e Ivonne Orozco Vasconcellos, de Keralty y la Organización Sanitas, en el 82.
Completan el listado Claudia Bejarano Gutiérrez de Piñeres, anteriormente vinculada a Cerrejón, en el puesto 88; Tatiana Mejía Casas, de Tostao’ Café y Pan, en el 92; y Karen Brazdys Villegas, de Brinsa, en el 95.