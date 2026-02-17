Luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional los efectos del decreto del salario mínimo para 2026, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del incremento establecido en 23 %.
En alocución presidencial, el primer mandatario afirmó que la determinación de fijar esta remuneración en $1.750.905 (y en $2.000.000 con auxilio de transporte) respondió a criterios técnicos, por lo que, según sostuvo, el ajuste no generaría efectos adversos en la economía. Asimismo, se refirió al comportamiento de otros indicadores económicos y a la importancia de considerarlos en el debate.
En este fact checking se revisan algunos de los principales planteamientos expuestos en su intervención y se contrasta su alcance con datos y antecedentes disponibles.
Impacto en la inflación y el desempleo
El Decreto 1469 de 2025, con el que se fijó el incremento del salario mínimo, entró en vigencia el 1 de enero del año en curso, por lo que ya ha pasado más de un mes desde su implementación.
En ese contexto, el jefe de Estado señaló que ese periodo ha dado cuenta de que no era cierto que el salario vital “iba a desatar una oleada de alza de precios y lo mismo que iba a desatar un desempleo mayúsculo”.
Para respaldar su argumento, se remitió al comportamiento de la inflación mensual, destacando que esta “creció apenas 0,25 % y no debido al salario, sino debido, entre otras, al alza de la tasa de interés”.
Sin embargo, de acuerdo con el DANE, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer mes del 2026 se ubicó en 1,18 % y la anual en 5,35 %, por encima de lo que proyectaban los analistas del mercado.
Incluso, frente al mismo periodo del 2025, la inflación creció 0,13 puntos porcentuales, lo que ubicó al país como la segunda economía de la OCDE con mayores incrementos de precios.
En su informe, el DANE también señaló que el comportamiento mensual del IPC total en enero de 2026 se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones de restaurantes y hoteles, y alimentos y bebidas no alcohólicas. Mientras que las mayores variaciones se presentaron en las divisiones de restaurantes y hoteles (2,94 %) y transporte (2,14 %). En su mayoría, sectores que sienten el coletazo del incremento del salario mínimo.
Además, todos los analistas económicos así como el equipo técnico del Banco de la República incrementaron sus perspectivas de inflación justo después de confirmarse la fuerte subida del salario mínimo.
Al cierre del año pasado, los expertos preveían que Colombia cerraría el 2026 con una variación de precios de entre 4,2 % y 4,5 %, pero ahora prevén que este supere el 6 %.
Cabe resaltar, además, que el mercado de deuda ya está asumiendo que la inflación podría superar incluso niveles de 7% este año a raíz del aumento del salario mínimo y de otros factores como la posible afectación en las cosechas y los precios de los alimentos por la ola invernal en varias zonas del país.
Destacado: Salario mínimo tendría varios cambios en el año: Así sería el ingreso básico que propone Petro
Crecimiento real del salario mínimo
De otro lado, el presidente Petro dijo que el incremento del salario mínimo se ha realizado con miras a que los trabajadores mantengan una remuneración mínima vital y móvil, factor que no habría sido tomado por los anteriores gobiernos y por el que se habría relegado esta prestación de la canasta familiar.
“Por eso ahora toca dar unos saltos, los di en los tres primeros años, 17 %, 18 % real y ahora último año de mi gobierno 23 % real para llegar al nivel de lo que llamamos un salario vital», indicó.
Sin embargo, el aumento real acumulado en los últimos tres periodos no corresponde a variaciones de dos dígitos como las señaladas por el mandatario.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el incremento real del salario mínimo se calcula restando la inflación (aumento del costo de vida/IPC) del aumento nominal porcentual total. De manera que en los últimos tres años, las cifras se movieron así:
En 2023, la remuneración se ajustó en un 16 % respecto a un IPC del 13,1 %. El crecimiento real fue del 3 %. En 2024, el incremento del mínimo fue del 12 % ante un IP del 9,2 % con lo cual la subida real fue del 2,28 % y en 2025 la variación real llegó a 4,33 %, teniendo cuenta que la subida fue de 9,53 % frente a un dato inflacionario de 5,20 %.
Esta misma imprecisión la tuvo Petro con relación a los datos del alza de este año, pues si bien fue de 23,7 %, el incremento real del salario base fue de 18,5 %, ya que se le debe restar el 5,2 % del IPC del año anterior.
Los ajustes en las tasas de interés
Además del salario mínimo, uno de los puntos de mayor discusión a nivel económico ha sido el comportamiento de la tasa de intervención del Banco de la República.
Según expresó el presidente Petro en su alocución, “la tasa de interés se está convirtiendo en una especie de ‘detente’ del crecimiento del empleo y de la caída de los precios en Colombia”.
La tasa de intervención es la principal herramienta que tiene el banco central para orientar la política monetaria de un país. Lleva este nombre porque a través de este indicador interviene directamente en el mercado monetario para suministrar o extraer liquidez del sistema. En otras palabras, es la herramienta que usa el emisor para controlar la inflación y el costo de vida en el territorio nacional.
En su primera reunión del año, la Junta Directiva del BanRep votó por mayoría subir en 100 puntos básicos (p.b.) los tipos de interés. Con esta decisión, la tasa de intervención se ubicó en 10,25 %, un nivel que el mercado no veía desde hace dos años.
En sus minutas, la entidad explicó que si bien acepta que la decisión sobre la tasa de interés de política es “exigente para la economía”, es fundamental para evitar un desanclaje persistente de la inflación con respecto a la meta y un deterioro de la actividad económica en el mediano y largo plazo, así como para garantizar la estabilidad macroeconómica en el país.
El BanRep también señaló que con el cambio de rumbo del IPC y el incremento del salario al 23 % se han visto impactadas las expectativas de inflación. Eso aunado a que el alza de esta remuneración podría “amplificar otros desequilibrios macroeconómicos, como el desbalance de cuenta corriente y el déficit fiscal, dado su impacto significativo sobre el gasto público en pensiones y otros rubros”.
Por lo anterior, no es preciso decir que las tasas del BanRep hayan frenado el crecimiento, particularmente porque el emisor venía reduciéndolas, pero las cifras de inversión extranjera cayeron más de 17 % durante 2025.
¿Qué viene ahora para el salario mínimo?
Con la suspensión provisional del decreto, el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno expedir un nuevo documento que explique en detalle los parámetros exigidos para realizar el aumento. El Ejecutivo tiene un plazo de ocho días para la expedición y, mientras tanto, el salario fijado continúa vigente hasta que se adopte otra determinación.
Como parte de este proceso, el Ministerio de Trabajo se reunió este lunes, 16 de febrero, con los empresarios y las centrales obreras para discutir el alza y llegaron a un primer acuerdo de mantener la variación en el 23,7 % Fijada por el Gobierno.
Igualmente, el Ministerio de Hacienda confirmó que se está trabajando en decretos para darles alivios a los empresarios, a través de medidas compensatorias que faciliten la situación a los sectores económicos que puedan vivir dificultades, con especial atención a pymes.
“Dejamos la puerta abierta a esta mesa de trabajo permanente para colaborar con los sectores que de alguna forma se vean afectados”, dijo Germán Ávila, titular de la cartera.
Destacado: ¿Por qué el salario mínimo en Colombia seguiría siendo de $2.000.000?