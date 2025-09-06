¿Le gustaría estudiar en el extranjero?: Así puede acceder a becas y programas internacionales

Desde su creación, Expo Exterior ha llevado a más de 11.000 estudiantes a viajes internacionales por medio de los programas y asesorías que ofrece el evento.
Además, se han entregado más de 200 becas y ayudas académicas en importantes universidades internacionales. Esto con el fin de ofrecer oportunidades en el exterior para jóvenes y puedan conseguir una estabilidad laboral.
¿Cómo será Expo Exterior 2025?
Expo Exterior 2025, que se realizará el próximo 20 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero de 11:00am a 6:00pm, llega con importantes ofertas en términos de educación internacional.
Para ello, el evento ofrecerá más de 6.000 programas académicos en reconocidas universidades internacionales de la talla de Melbourne University, Queensland University, Simon Fraser University, Twente University, entre otras, además de oportunidades laborales que incluyen la posibilidad de aplicar a la visa EB3 para Estados Unidos, programas de au pair en Europa y Estados Unidos, voluntariados en Sudáfrica, además de becas del 100 % para mujeres en tecnología en Alemania y Australia y asesorías especializadas en becas deportivas.
“Nos preparamos pensando en los sueños de los jóvenes colombianos. En Expo Exterior queremos que cada estudiante encuentre el camino que mejor se ajuste a su realidad: ya sea por presupuesto, por excelencia académica o por el país al que anhela llegar. Nuestro propósito es que nadie sienta que estudiar en el exterior es un sueño inalcanzable”, expresó Andrea Palacios CEO de Blue Studies International.
Recomendado: Inició la cuarta edición de Edutechnia, la feria que transforma la educación en América Latina
Este año, Expo Exterior ofrecerá espacios que permitirán una interacción más cercana con representantes de universidades internacionales, conversatorios y foros con información sobre cómo aplicar a las universidades, acceder a becas y escribir ensayos de aplicación.
El evento está dirigido a estudiantes de colegios y universidades, así como a padres de familia, docentes e instituciones educativas interesadas en abrir espacios de internacionalización.
Finalmente, para poder participar en Expo Exterior 2025, los interesados deben inscribirse ingresando a través de este enlace.