LeBron James sigue haciendo historia en la NBA y bate récord con 41 años

LeBron James volvió a hacer historia en la NBA. A sus 41 años, el alero de los Los Angeles Lakers firmó un triple-doble de 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias en la victoria 124-104 sobre los Dallas Mavericks, convirtiéndose en el jugador más veterano en lograr esa estadística en temporada regular de la NBA.
El dato no es menor. Hasta ahora, el récord pertenecía a Karl Malone, quien en 2003 consiguió un triple-doble con 40 años y 127 días cuando jugaba para el Utah Jazz. James superó esa marca y amplió una colección que ya incluye el récord como máximo anotador histórico de la liga, con más de 40.000 puntos acumulados en fase regular, según cifras oficiales de la NBA.
El partido tuvo un componente simbólico. LeBron fue sustituido en los segundos finales por su hijo, Bronny James, en el Crypto.com Arena. La escena marcó uno de los pocos casos documentados de padre e hijo compartiendo equipo en la liga. Además, el triunfo permitió a los Lakers recuperar el quinto lugar de la Conferencia Oeste, en una temporada marcada por lesiones y manejo de cargas.
En su campaña número 23, James promedia 21,8 puntos, 5,7 rebotes y 6,8 asistencias en 35 partidos disputados. Son cifras inferiores a sus picos históricos, pero comparables con temporadas All-NBA de otros jugadores en la última década. Para dimensionar, Michael Jordan promedió 20 puntos en su última temporada con 39 años, mientras que Malone cerró su carrera con 20,6 unidades por juego a los 40.
Récord histórico de LeBron James en la NBA a los 41 años
El triple-doble ante Dallas es el número 110 en la carrera de James en temporada regular. Solo jugadores como Russell Westbrook y Oscar Robertson lo superan en el listado histórico. La diferencia es la edad: ningún otro jugador había alcanzado esa línea estadística después de los 41.
Su entrenador, JJ Redick, destacó tras el juego que lo más relevante es su constancia competitiva en el año 23 de carrera. Este domingo, además, LeBron sumará su elección número 22 consecutiva al Juego de Estrellas, otro récord de permanencia en la élite. La NBA confirmó que será parte del All-Star Game, en una edición que no contará con figuras como Giannis Antetokounmpo o Stephen Curry.
El impacto económico también es relevante. Según Forbes, James es uno de los atletas mejor pagados del mundo, con ingresos superiores a US$100 millones anuales entre salario y patrocinios. Su contrato actual con los Lakers es el último garantizado, lo que abre interrogantes sobre su futuro inmediato.
LeBron James y la regla de 65 partidos: fuera de premios NBA
Pese al récord, James enfrenta un escenario inédito. No cumple el mínimo de 65 partidos exigido por el convenio colectivo para optar a premios como MVP o inclusión en los quintetos All-NBA. Ya acumula más de 18 ausencias en una temporada de 82 juegos, afectado por una irritación nerviosa derivada en ciática y otras molestias físicas.
La norma fue impulsada por el comisionado Adam Silver para limitar el descanso estratégico de las estrellas. La consecuencia es directa: por primera vez desde 2004, cuando fue Novato del Año, James no integrará ninguno de los tres mejores quintetos de la temporada.
Los Lakers han optado por administrar minutos y preservar a su plantilla ante la saturación del calendario. En un contexto donde los derechos de televisión y la asistencia a los estadios dependen de la presencia de figuras, la gestión del desgaste físico se convirtió en variable central del negocio.
A los 41 años, LeBron James no solo rompe marcas deportivas. También redefine los límites de edad en una liga donde el promedio de edad ronda los 26 años. Su récord de triple-doble es una cifra histórica; su permanencia competitiva, un dato que impacta tanto en la cancha como en el mercado de la NBA.