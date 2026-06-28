Más leche con menos tierra: El modelo productivo de Alpina

Alpina abrió las puertas de su operación lechera para mostrar las prácticas de productividad y sostenibilidad que aplica en las fincas que la abastecen. Valora Analitik pudo conocer de cerca estos procesos.
La empresa trabaja junto a más de 1.500 ganaderos proveedores en un proceso que abarca desde el ordeño y la alimentación del ganado hasta el control de calidad de la leche que llega a sus plantas.
Para Alpina, el crecimiento de la producción lechera no depende necesariamente de ampliar la frontera agrícola ni de aumentar el hato, sino de producir de manera más eficiente por unidad de tierra.
Según sus cifras, los ganaderos aliados alcanzan 15.600 litros por hectárea al año, frente a los 4.500 que la compañía calcula como promedio nacional.
Estos procesos ocurren en un sector donde el día empieza antes del amanecer. Según cifras de Asoleche, la producción de leche representa el 9,3 % de la industria alimentaria colombiana y genera más de 20.500 empleos. El consumo per cápita ronda los 148 litros al año, y la actividad es sustento en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño, zonas donde Alpina concentra su acopio.
En Cundinamarca y Boyacá, que reúnen más del 50 % del acopio de la compañía, Alpina trabaja con 473 ganaderos vinculados. Desde su planta en Sopó gestiona la recolección y el control de calidad de la leche.
Las cifras de sostenibilidad de Alpina
La empresa también expuso los indicadores ambientales de su cadena de proveedores. Según Alpina, sus productores aliados mantienen hoy los niveles de producción de 2014 utilizando el 71 % de las vacas y un 47 % menos de tierra, con una huella de carbono promedio de 0,8 kg de CO2 por litro de leche.
Alpina afirma que estos resultados se apoyan en prácticas como praderas multiespecie, fertilización orgánica, compostaje y lombricultura, desarrolladas en alianza con organizaciones como Rainforest Alliance y The Nature Conservancy.
«La sostenibilidad de nuestra cadena de valor comienza en el campo», señaló Catalina Montes, directora ejecutiva de Alpina, quien planteó que el objetivo de la empresa es acompañar a los productores con transferencia de conocimiento y herramientas técnicas.
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Entre esas herramientas, la compañía mencionó Agrósfera, una plataforma de analítica de datos con la que busca entregar a los ganaderos información sobre productividad, nutrición animal y uso del suelo para apoyar sus decisiones en finca.
La visita también dejó ver un desafío social: el relevo generacional en el campo. Alpina señaló que adelanta programas de asistencia técnica y tecnificación con las comunidades rurales, con el propósito de hacer de la ganadería una actividad más atractiva para las nuevas generaciones.