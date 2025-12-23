Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en los territorios, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComenrcio) y Bancóldex presentaron dos nuevas líneas de crédito por más de $190.000 millones, dirigidas a dinamizar la Economía Popular, el sector agroindustrial y la oferta exportable del país.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para ampliar el acceso a financiamiento de las unidades productivas, especialmente aquellas que hacen parte de cadenas productivas locales y que enfrentan mayores barreras para acceder al sistema financiero tradicional.
Las líneas buscan apoyar tanto a personas naturales como jurídicas, con énfasis en micro y pequeñas empresas.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, explicó que la primera línea, denominada ‘Cadenas productivas mipymes’, fue diseñada para impulsar a micro y pequeñas empresas de la Economía Popular que participan en sectores como el comercio al por menor, textil confección y metalmecánica. Esta línea cuenta con un cupo total de $143.000 millones, y establece un monto máximo de $70 millones por empresa.
Adicionalmente, esta línea de crédito también está orientada a mipymes productoras de alimentos o cosméticos que utilicen insumos naturales como cacao, corozo, arazá, achiote, cúrcuma, maracuyá y chontaduro, entre otros.
Con ello, el Gobierno busca fortalecer encadenamientos productivos locales y generar mayor valor agregado a partir de la biodiversidad del país.
“La Economía Popular es una expresión viva de la fuerza productiva de los territorios. Allí se genera empleo y se construye valor. Con estas nuevas líneas de crédito seguimos fortaleciendo el aparato productivo del país, ampliando el acceso a financiación para las unidades productivas y acompañando su crecimiento y proyección hacia nuevos mercados”, afirmó la ministra Morales Rojas.
Apoyo a la agroindustria y a las exportaciones de las mipymes
La segunda línea, denominada ‘Sector agroindustrial se transforma’, está enfocada en reactivar y fortalecer el posicionamiento de la oferta exportable de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial. Para este programa, MinCIT y Bancóldex destinaron $48.000 millones, de los cuales cerca de $10.000 millones estarán dirigidos específicamente a fomentar la financiación de exportaciones de mipymes agroindustriales en todo el país.
El presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón, señaló que esta línea responde a la necesidad de impulsar la competitividad internacional de la agroindustria colombiana y se alinea con el propósito gubernamental de diversificar y fortalecer las exportaciones no minero energéticas.
Las condiciones de esta línea permiten que los recursos sean utilizados para capital de trabajo, como compra de materias primas, pago de arriendos y nómina; procesos de modernización, que incluyen la adquisición o arrendamiento de inmuebles, compra de equipos y mejora de instalaciones; así como para la sustitución de pasivos, facilitando el reemplazo de deudas existentes por créditos con condiciones más favorables.
Con estas nuevas líneas de financiamiento, el Gobierno y Bancóldex buscan consolidar un mayor dinamismo productivo en las regiones, fortalecer las cadenas de valor y generar mejores condiciones para que las mipymes de la Economía Popular y el sector agroindustrial amplíen su capacidad productiva y su presencia en mercados nacionales e internacionales.