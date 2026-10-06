LinkU Capital Summit busca atraer potencial de inversión de al menos US$50 millones a Colombia: destaca el papel de Medellín

Empezó el segundo día del LinkU Capital Summit 2026, en el Country Club Ejecutivos Medellín, con Valora Analtik como medio aliado, un punto de encuentro para algunos de los actores que están definiendo hacia dónde se mueve el capital en Latinoamérica.
Reúne a más de 40 expertos, family offices, gestores de fondos, inversionistas y founders con el objetivo de conectar capital con oportunidades concretas y explorar un potencial de inversión de al menos US$50 millones hacia Colombia.
Pero además, el encuentro busca poner a Medellín en el radar de inversionistas que buscan nuevas oportunidades en la región y mostrar la capacidad de la ciudad para conectar capital internacional, empresarios, proyectos y conocimiento especializado.
A esta expectativa se suman más de US$5 millones de capital movilizados por LinkU Ventures hacia emprendimientos en los últimos años, como parte de su actividad de conexión entre inversionistas y proyectos.
Es así como la propuesta busca llevar la conversación más allá de una sola alternativa de inversión y analizar, desde diferentes perspectivas, cómo los cambios en las tasas de interés, las monedas, la geopolítica, la tecnología y los mercados privados están incidiendo en las decisiones de los grandes patrimonios.
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Medellín en el mapa de las decisiones de inversión
Uno de los principales temas que atraviesa las conversaciones del LinkU Capital Summit es cómo está cambiando la forma en que los grandes patrimonios y fondos deciden dónde poner su capital.
Las discusiones de la primera jornada partieron del escenario económico y geopolítico global, marcado por las tasas de interés, el comportamiento del dólar, la inflación, la evolución de los mercados privados y los cambios regulatorios y comerciales. Desde esta perspectiva, los participantes analizaron qué oportunidades puede ofrecer Colombia y qué condiciones necesita para seguir captando capital en un escenario internacional más selectivo.
En este contexto, Medellín ocupa un lugar relevante por la concentración de empresarios, emprendimientos, fondos, family offices y actores del ecosistema de innovación y negocios que pueden conectar oferta y demanda de capital.
Así las cosas, LinkU Capital Summit 2026 busca convertir a Medellín durante dos días en un espacio de encuentro entre quienes administran, invierten, levantan y movilizan capital, combinando análisis de mercado, conocimiento especializado y oportunidades concretas de relacionamiento.