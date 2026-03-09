Noticias económicas importantes Noticias políticas

Esta es la lista de los 102 senadores elegidos para el período 2026-2030 en Colombia

El nuevo Senado tendrá como primeros retos la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, las reformas sociales pendientes y la definición del Presupuesto.

Por: -
Congreso de Colombia debatirá la eliminación del 4x1.000 en Colombia
El nuevo Senado de Colombia tomará posesión el 20 de julio de 2026/Foto: Congreso

Colombia conoció este domingo los nombres de los 102 senadores que conformarán el Congreso de la República para el cuatrienio 2026-2030, tras unas elecciones marcadas por la recomposición del mapa político nacional, pero que consolidaron al Pacto Histórico y el Centro Democrático como los partidos con mayor fuerza.

La lista completa de los senadores elegidos, aunque sujeta a alguna pequeña variación por cuota repartidora es la siguiente:

Pacto Histórico — 25 curules

Bandera del Pacto Histórico

  1. Diana Carolina Corcho Mejía
  2. Pedro Hernando Flórez Porras
  3. Carmen Patricia Caicedo Omar
  4. Wilson Néber Arias Castillo
  5. Laura Cristina Ahumada García
  6. Walter Alfonso Rodríguez Chaparro
  7. Aída Yolanda Avella Esquivel
  8. Ferney Silva Idrobo
  9. Yuly Esmeralda Hernández Silva
  10. Carlos Alberto Benavides Mora
  11. Sandra Claudia Chindoy Jamioy
  12. Jorge Alejandro Ocampo Giraldo
  13. María Eugenia Londoño Ocampo
  14. Alex Xavier Flórez Hernández
  15. Kamelia Edith Zuluaga Navarro
  16. Agmeth José Escaf Tijerino
  17. Yaini Isabel Contreras Jiménez
  18. Cristian Kevin Gómez Paz
  19. Isabel Cristina Zuleta López
  20. Martín Alonso Caicedo Carabalí
  21. Deisy Johana Osorio Márquez
  22. David Ricardo Racero Mayorca
  23. Deyci Alejandra Omaña Ortiz
  24. Orlando Miguel De La Hoz García
  25. Mary Jurado Palomino

Centro Democrático — 17 curules

Los primeros senadores del Centro Democrático elegidos para el periodo 2026–2030 

  1. Andrés Eduardo Forero Molina
  2. Rafael Nieto Loaiza
  3. Claudia Margarita Zuleta Murgas
  4. Hernán Darío Cadavid Márquez
  5. Julia Correa Nuttin
  6. Carlos Manuel Meisel Vergara
  7. Christian Munir Garcés Aljure
  8. María Clara Posada Caicedo
  9. Honorio Miguel Henríquez Pinedo
  10. Josué Alirio Barrera Rodríguez
  11. Esteban Quintero Cardona
  12. Enrique Cabrales Baquero
  13. Óscar Leonardo Villamizar Meneses
  14. Juan Fernando Espinal Ramírez
  15. María Angélica Guerra López
  16. Juan Fernando Caicedo Callejas
  17. Zandra María Bernal Rincón

Partido Liberal — 13 curules

Partido Liberal

  1. Lidio Arturo García Turbay
  2. Yessid Enrique Pulgar Daza
  3. María Eugenia Lopera Monsalve
  4. Alix Yirley Vargas Torrado
  5. Gersson Vargas Valdeleón
  6. Camilo Andrés Torres Villalba
  7. Leonardo de Jesús Gallego Arroyave
  8. Óscar Hernán Sánchez León
  9. Héctor Olimpo Espinosa Oliver
  10. Fabio Raúl Amín Saleme
  11. Santiago Montoya Montoya
  12. Álvaro Henry Monedero Rivera
  13. Laura Ester Fortich Sánchez

Alianza Por Colombia (Verde, En Marcha, Demócrata, Colombia Renaciente, ASI) — 11 curules

Alianza por Colombia

  1. Jonathan Ferney Pulido Hernández
  2. Luis Carlos Rúa Sánchez
  3. Andrea Padilla Villarraga
  4. John Edickson Amaya Rodríguez
  5. Ariel Fernando Ávila Martínez
  6. Gustavo Adolfo Moreno Hurtado
  7. José Gutemberg Macea Gómez
  8. Duvalier Sánchez Arango
  9. Wilder Iberson Escobar Ortiz
  10. Luis Alfonso Mejía Núñez
  11. Carlos Eduardo Enríquez Caicedo

Partido Conservador — 10 curules

primeros senadores conservadores elegidos para el Congreso 2026–2030

  1. Nadya Georgette Blel Scaff
  2. Wadith Alberto Manzur Imbett
  3. Daniel Restrepo Carmona
  4. David Alejandro Barguil Assis
  5. Miguel Ángel Barreto Castillo
  6. Diela Liliana Benavides Solarte
  7. Marcos Daniel Pineda García
  8. Luis Eduardo Díaz Mateus
  9. Juan Carlos García Gómez
  10. Santiago Barreto Triana

Partido de la U — 9 curules

Partido de la U

  1. Norma Hurtado Sánchez
  2. Juan Carlos Garcés Rojas
  3. Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza
  4. Alfredo Rafael Deluque Zuleta
  5. John Moisés Besaile Fayad
  6. Ana Paola García Soto
  7. María Irma Noreña Arboleda
  8. Antonio José Correa Jiménez
  9. José Alfredo Gnecco Zuleta

Cambio Radical y Alma — 7 curules

Cambio Radical y ALMA

  1. Edgardo Miguel Espitia Cabrales
  2. José Nicolás Gómez Medina
  3. Selmen David Arana Cano
  4. Didier Lobo Chinchilla
  5. Gonzalo Dimas Baute González
  6. Carlos Mario Farelo Daza
  7. Nelson Javier López Rodríguez

Ahora Colombia (MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso) — 5 curules

Ahora Colombia

  1. Ana Paola Agudelo García
  2. Manuel Antonio Vírguez Piraquive
  3. Carlos Eduardo Guevara Villabón
  4. Jennifer Dalley Pedraza Sandoval
  5. María Lucía Villalba Gómez

Movimiento Salvación Nacional — 4 curules

Salvación Nacional

  1. Enrique Gómez Martínez
  2. Sara Jimena Castellanos Rodríguez
  3. Germán Andrés Rodríguez Prieto
  4. John Alejandro Bermeo Rodríguez

Circunscripción Indígena — 2 curules

  1. Martha Isabel Peralta Epieyú (MAIS)
  2. José Wilman Tumbo Chepe (Minga)

Estatuto de Oposición

  1. Reservada para el segundo puesto de elecciones presidenciales

Panorama general para el nuevo Senado de Colombia

El nuevo Senado refleja una cámara fragmentada en la que ningún partido alcanza mayoría absoluta por sí solo. El Pacto Histórico, con 25 escaños, liderará la bancada oficialista, aunque deberá negociar con aliados para impulsar su agenda legislativa. Por su parte, el Centro Democrático, con 17 curules, se posiciona como la principal fuerza de oposición.

Llama la atención el desempeño de partidos de centro y centroizquierda: la Alianza Verde supera al Partido Conservador por primera vez en varios lustros, consolidándose como la cuarta fuerza política del país. El Movimiento Salvación Nacional, que está movido por el liderazgo del candidato Abelardo de la Espriella, logró hasta cuatro curules, señal de la disputa por el electorado de derecha.

El nuevo Senado tomará posesión el 20 de julio de 2026 y tendrá como primeros retos la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, las reformas sociales pendientes y la definición del Presupuesto nacional para la siguiente vigencia fiscal, entre otros temas.

