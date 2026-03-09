Esta es la lista de los 102 senadores elegidos para el período 2026-2030 en Colombia

Colombia conoció este domingo los nombres de los 102 senadores que conformarán el Congreso de la República para el cuatrienio 2026-2030, tras unas elecciones marcadas por la recomposición del mapa político nacional, pero que consolidaron al Pacto Histórico y el Centro Democrático como los partidos con mayor fuerza.
La lista completa de los senadores elegidos, aunque sujeta a alguna pequeña variación por cuota repartidora es la siguiente:
Pacto Histórico — 25 curules
- Diana Carolina Corcho Mejía
- Pedro Hernando Flórez Porras
- Carmen Patricia Caicedo Omar
- Wilson Néber Arias Castillo
- Laura Cristina Ahumada García
- Walter Alfonso Rodríguez Chaparro
- Aída Yolanda Avella Esquivel
- Ferney Silva Idrobo
- Yuly Esmeralda Hernández Silva
- Carlos Alberto Benavides Mora
- Sandra Claudia Chindoy Jamioy
- Jorge Alejandro Ocampo Giraldo
- María Eugenia Londoño Ocampo
- Alex Xavier Flórez Hernández
- Kamelia Edith Zuluaga Navarro
- Agmeth José Escaf Tijerino
- Yaini Isabel Contreras Jiménez
- Cristian Kevin Gómez Paz
- Isabel Cristina Zuleta López
- Martín Alonso Caicedo Carabalí
- Deisy Johana Osorio Márquez
- David Ricardo Racero Mayorca
- Deyci Alejandra Omaña Ortiz
- Orlando Miguel De La Hoz García
- Mary Jurado Palomino
Centro Democrático — 17 curules
- Andrés Eduardo Forero Molina
- Rafael Nieto Loaiza
- Claudia Margarita Zuleta Murgas
- Hernán Darío Cadavid Márquez
- Julia Correa Nuttin
- Carlos Manuel Meisel Vergara
- Christian Munir Garcés Aljure
- María Clara Posada Caicedo
- Honorio Miguel Henríquez Pinedo
- Josué Alirio Barrera Rodríguez
- Esteban Quintero Cardona
- Enrique Cabrales Baquero
- Óscar Leonardo Villamizar Meneses
- Juan Fernando Espinal Ramírez
- María Angélica Guerra López
- Juan Fernando Caicedo Callejas
- Zandra María Bernal Rincón
Partido Liberal — 13 curules
- Lidio Arturo García Turbay
- Yessid Enrique Pulgar Daza
- María Eugenia Lopera Monsalve
- Alix Yirley Vargas Torrado
- Gersson Vargas Valdeleón
- Camilo Andrés Torres Villalba
- Leonardo de Jesús Gallego Arroyave
- Óscar Hernán Sánchez León
- Héctor Olimpo Espinosa Oliver
- Fabio Raúl Amín Saleme
- Santiago Montoya Montoya
- Álvaro Henry Monedero Rivera
- Laura Ester Fortich Sánchez
Alianza Por Colombia (Verde, En Marcha, Demócrata, Colombia Renaciente, ASI) — 11 curules
- Jonathan Ferney Pulido Hernández
- Luis Carlos Rúa Sánchez
- Andrea Padilla Villarraga
- John Edickson Amaya Rodríguez
- Ariel Fernando Ávila Martínez
- Gustavo Adolfo Moreno Hurtado
- José Gutemberg Macea Gómez
- Duvalier Sánchez Arango
- Wilder Iberson Escobar Ortiz
- Luis Alfonso Mejía Núñez
- Carlos Eduardo Enríquez Caicedo
Partido Conservador — 10 curules
- Nadya Georgette Blel Scaff
- Wadith Alberto Manzur Imbett
- Daniel Restrepo Carmona
- David Alejandro Barguil Assis
- Miguel Ángel Barreto Castillo
- Diela Liliana Benavides Solarte
- Marcos Daniel Pineda García
- Luis Eduardo Díaz Mateus
- Juan Carlos García Gómez
- Santiago Barreto Triana
Partido de la U — 9 curules
- Norma Hurtado Sánchez
- Juan Carlos Garcés Rojas
- Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza
- Alfredo Rafael Deluque Zuleta
- John Moisés Besaile Fayad
- Ana Paola García Soto
- María Irma Noreña Arboleda
- Antonio José Correa Jiménez
- José Alfredo Gnecco Zuleta
Cambio Radical y Alma — 7 curules
- Edgardo Miguel Espitia Cabrales
- José Nicolás Gómez Medina
- Selmen David Arana Cano
- Didier Lobo Chinchilla
- Gonzalo Dimas Baute González
- Carlos Mario Farelo Daza
- Nelson Javier López Rodríguez
Ahora Colombia (MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso) — 5 curules
- Ana Paola Agudelo García
- Manuel Antonio Vírguez Piraquive
- Carlos Eduardo Guevara Villabón
- Jennifer Dalley Pedraza Sandoval
- María Lucía Villalba Gómez
Movimiento Salvación Nacional — 4 curules
- Enrique Gómez Martínez
- Sara Jimena Castellanos Rodríguez
- Germán Andrés Rodríguez Prieto
- John Alejandro Bermeo Rodríguez
Circunscripción Indígena — 2 curules
- Martha Isabel Peralta Epieyú (MAIS)
- José Wilman Tumbo Chepe (Minga)
Estatuto de Oposición
- Reservada para el segundo puesto de elecciones presidenciales
Panorama general para el nuevo Senado de Colombia
El nuevo Senado refleja una cámara fragmentada en la que ningún partido alcanza mayoría absoluta por sí solo. El Pacto Histórico, con 25 escaños, liderará la bancada oficialista, aunque deberá negociar con aliados para impulsar su agenda legislativa. Por su parte, el Centro Democrático, con 17 curules, se posiciona como la principal fuerza de oposición.
Llama la atención el desempeño de partidos de centro y centroizquierda: la Alianza Verde supera al Partido Conservador por primera vez en varios lustros, consolidándose como la cuarta fuerza política del país. El Movimiento Salvación Nacional, que está movido por el liderazgo del candidato Abelardo de la Espriella, logró hasta cuatro curules, señal de la disputa por el electorado de derecha.
El nuevo Senado tomará posesión el 20 de julio de 2026 y tendrá como primeros retos la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, las reformas sociales pendientes y la definición del Presupuesto nacional para la siguiente vigencia fiscal, entre otros temas.
