Littio lanza producto que ofrece rentabilidad del 12 % E.A en dólares: estas son las condiciones

Littio, la fintech colombiana que ofrece una cuenta global con saldos en pesos, euros y dólares digitales, anunció el lanzamiento de su nueva funcionalidad que permite obtener a los usuarios recompensas en dólares de hasta el 12 % E.A. sobre los activos digitales que los usuarios depositen, por un periodo de 90 días.
Esta nueva opción, disponible para cualquier usuario que ya cuente o realice la inscripción de una cuenta en el país, no exige monto mínimo y permite retirar los recursos en cualquier momento.
Sin embargo, en el caso de que el retiro se realice antes de los 90 días, el usuario renuncia a las recompensas, pero conserva su saldo inicial.
“Con esta nueva funcionalidad estamos llevando las recompensas en dólares a un nivel que antes era impensable para el usuario promedio. Obtener esta recompensa en activos digitales, sin montos mínimos y con alta liquidez, democratiza un beneficio que históricamente estuvo reservado para personas con mucho capital. Nuestro objetivo es que cualquier colombiano pueda gestionar mejor sus dólares y acceder a estas recompensas de forma responsable, transparente y tan fácil como usar su celular”, afirma Christian Knudsen, CEO y cofundador de Littio.
¿Cómo funcionan las cajas de recompensas?
Desde la app de Littio, los usuarios pueden mover parte de su saldo en dólares digitales a una “caja de recompensas” con un plazo de 90 días, en la que obtienen recompensas de hasta el 12 % E.A. calculadas sobre el monto depositado. No existen montos mínimos ni requisitos de antigüedad: cualquier usuario nuevo o existente puede acceder a esta funcionalidad.
Para operar, la fintech utiliza estructuras tecnológicas basadas en activos digitales gestionados por un proveedor institucional internacional especializado. Littio actúa como mandatario de ejecución, facilitando la conexión entre el usuario y las oportunidades de recompensa.
Littio ofrece una cuenta 360 que permite gestionar dinero en pesos colombianos, dólares y euros digitales, junto con una tarjeta Mastercard para realizar pagos internacionales y compras en línea en cualquier parte del mundo.
Para acceder a este beneficio, las personas deben descargar la app (iOS o Android), registrarse con cédula o pasaporte físico –para extranjeros residentes también se admite cédula de extranjería– y completar la validación de identidad.
Esta funcionalidad de recompensas estará disponible inicialmente para usuarios en Colombia, como parte de una estrategia que proyecta expandirse a nuevos mercados de América Latina y desplegar opciones de recompensas en otras monedas.
“La vida de muchas personas ya no está limitada a un solo país: estudian afuera, trabajan remoto, reciben pagos en otras monedas y viajan con más frecuencia. Queremos ser esa cuenta que conecta su plata con el mundo”, agrega Christian Knudsen.