El presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica en la mañana de este viernes 3 de julio, en la que abordaron el cumplimiento de los compromisos de Colombia en materia de erradicación voluntaria de cultivos y la salida del mandatario colombiano de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la lista Clinton.
El Gobierno informó que se cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas dentro del programa y que se espera llegar a 41.000 al finalizar 2026.
La iniciativa está financiada hasta el 31 de diciembre, por lo que Petro solicitó al Gobierno de Estados Unidos su colaboración para mantenerla con la administración entrante.
El pedido de Petro sobre la lista OFAC
El otro eje de la conversación fue la permanencia de Petro en la lista OFAC. El presidente le pidió respaldo a Trump para salir de ella y este respondió que «hará lo mejor» para conseguirlo.
Trump, a su vez, se comprometió a dialogar con el gobierno entrante para facilitar un entendimiento político con la oposición en Colombia.
Petro figura en la lista OFAC desde octubre de 2025, cuando la oficina lo incluyó en la Lista de Nacionales Designados (SDN) por presuntos vínculos con el narcotráfico junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quienes el Tesoro señaló por presuntamente brindar apoyo financiero o material al mandatario.
Destacado: Hugo Guevara es el nuevo encargado de negocios de EE. UU. en Colombia; no se nombra a un embajador desde 2022.
La designación bloquea todos los bienes e intereses de los sancionados que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos, lo que en la práctica los aísla del sistema financiero de ese país. La salida del listado exige presentar una petición ante la OFAC y depende del Gobierno estadounidense.