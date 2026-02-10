Llamadas spam en Colombia crecieron un 70 % en 2025: Estas prácticas son las que más se asocian a la marcación

Las llamadas spam, que muchas se asocian a publicidad o intentos de estafa, mostraron en el 2025 un crecimiento importante.
Reportes de la plataforma de identificación telefónica Truecaller mencionan que cerca de 16.600 millones de llamadas spam recibieron los ciudadanos en el país en el último año.
Según destacó la empresa, por medio de un comunicado, este tuvo aumento del 70 % frente a los registros que se efectuaron en el 2024.
Esto confirma que las llamadas spam cada vez son una tendencia sostenida, puesto que, cada mes, se detectaron cerca de 1.390 llamadas no deseadas, lo que enfrenta a que millones de ciudadanos eviten contestar cualquier tipo de llamada de números desconocidos.
En este contexto, octubre fue el mes de mayor actividad de llamadas spam, teniendo en cuenta que se concentraron cerca de 1.573 millones de llamadas, superando los niveles del año anterior y consolidándose como el punto más alto del calendario.
Truecaller también detalló la capacidad de mitigación alcanzada por las herramientas tecnológicas de identificación.
Del total anual, la aplicación logró bloquear más de 5.600 millones de llamadas, equivalentes al 33,7 % de las comunicaciones catalogadas como spam, ya sea por estafa o servicios que son los que más se asocian a este tipo de marcación.
“El crecimiento de las llamadas spam en Colombia durante 2025 es especialmente preocupante. Pasamos de cifras ya altas en 2024 a un aumento cercano al 70 %. En nuestro monitoreo de actividad telefónica, octubre volvió a ser el mes más crítico, superando incluso los registros del año anterior”, explicó Nicolás Vargas, country mánager de Truecaller en Colombia.
¿Cómo evitar la contestación de llamadas spam?
El directivo agregó que la prevención depende en gran parte de la información disponible para el usuario.
Recomendado: Colombia ocupa el puesto 11 en ranking de llamadas spam
“Seguimos enfocados en proteger a las personas, brindándoles datos en tiempo real y herramientas que les permitan identificar y bloquear estas comunicaciones antes de que se conviertan en una estafa”, señaló.
Ante este panorama, la compañía recomienda adoptar aplicaciones de identificación, evitar devolver llamadas de números desconocidos, no compartir información personal y verificar cualquier oferta financiera directamente con las entidades oficiales.