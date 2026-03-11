Llega al mercado DIFY, la nueva bebida funcional de Carlos Torres

Una nueva bebida funcional llega al mercado. Se trata de DIFY (sigla de ‘Do It For You’), la más reciente apuesta del empresario Carlos Torres por incursionar en este segmento.
El producto se lanza al mercado en dos presentaciones: manzana verde y arándano azul. La formulación incluye extractos naturales de té verde y jengibre, combinados con vitamina C y complejo B para ayudar a reducir la fatiga y mantener el enfoque mental. También está endulzada con stevia, no contiene azúcar añadida y es baja en sodio.
Además, la propuesta busca alinearse con la creciente demanda de productos orientados al bienestar. En ese sentido, DIFY se enfoca en energía consciente, sin azúcar, cero calorías y baja en sodio, así como en un perfil de sabor atractivo.
La marca iniciará su comercialización a nivel nacional a través de canales digitales como RappiTurbo y Mercadolibre, integrándose así a un segmento impulsado por consumidores que buscan alternativas con ingredientes más naturales y menor contenido de azúcar.
De acuerdo con Torres, “este proyecto nace de una necesidad real como consumidor y de una oportunidad clara en el mercado. El ritmo de vida actual es cada vez más exigente, por lo cual las personas buscan energía para cumplir con lo que quieren y deben hacer, pero sin sacrificar decisiones de consumo más conscientes y equilibradas. DIFY busca responder a ese cambio en los hábitos de consumo”.
El empresario también destacó que la compañía planea ampliar progresivamente su distribución y fortalecer su presencia en el mercado durante 2026.