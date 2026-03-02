Un reciente informe, del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, muestra cuáles son las expectativas sobre las lluvias en Colombia para los próximos meses.
El análisis expone que, para el país, así como para regiones aledañas, el fenómeno de La Niña se extenderá desde febrero hasta abril o mayo de 2026.
Mientras que las lluvias en Colombia empezarían a bajar durante el resto del año, incluso con nuevos temporales de calor, que se sentirían incluso hasta cierre de este año.
Adicionalmente, datos del Ideam muestran que Colombia experimentará un mes de marzo con precipitaciones superiores a los promedios históricos en gran parte del territorio nacional.
Al tiempo esto último que se anticipa que este comportamiento estará influenciado por la transición del fenómeno de La Niña hacia condiciones neutrales y el efecto de algunos frentes fríos.
Lluvias en Colombia: más regiones en las que caería más agua
- Región Andina: Es la zona con mayor señal de incremento. Se prevén volúmenes de hasta 100 mm por encima del promedio histórico, especialmente en el nororiente: Norte de Santander
- Región Caribe: Se anticipan incrementos generalizados de hasta el 70 %. El impacto sería más severo en el suroccidente de Bolívar y zonas de Córdoba, donde se estiman excesos de hasta 100 milímetros adicionales
- Región Orinoquía: En departamentos como Arauca, se proyectan aumentos de hasta el 60 % (unos 75 mm adicionales)
- Archipiélago de San Andrés y Providencia: Se estiman lluvias superiores al promedio en un 30 %.
De acuerdo con el Ideam, habrá menos lluvias en Colombia en la región Pacífica: para marzo de 2026 se pronostica un comportamiento cercano a lo normal en registros de la institución, con aumentos leves, cercanos al 10 %.