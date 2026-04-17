Esto es lo máximo que deberían trabajar los colombianos al día: Ley lo aclara

La implementación de la reforma laboral supuso, entre otros, lo máximo que deberían trabajar los colombianos al día, al tiempo que se les reconozcan los pagos salariales por cuenta de estas horas de más.
Las modificaciones fueron aprobadas por el Congreso y aplican en el país incluso desde el año pasado, teniendo en cuenta también los máximos permitidos semanales para la jornada.
Según la ley, lo máximo que deberían trabajar los colombianos al día es 10 horas, sobre la base de que la jornada laboral diaria debería ser del orden de las 8 horas.
Esas dos horas extra trabajadas, agrega la ley, debería pagarse con base en el salario que recibe el empleado, así como si son horas que se hacen en la jornada nocturna o en días festivos.
Cálculo de lo máximo que deberían trabajar los colombianos al día y a la semana
Con esto de base, el tope de horas extra que un trabajador colombiano debería cumplir a la semana es de 12 horas, que deben ser debidamente acordadas con el empleador.
Como la jornada semanal en el país todavía es de 44 horas, esto quiere decir que, incluyendo extras, un empleado debería hacer un máximo de 56 horas semanales y siempre garantizársele el respectivo día de descanso.
La ley también es clara en que lo máximo que deberían trabajar los colombianos al día debe ser respetado por el empleador, a riesgo de recibir importantes sanciones monetarias.
Recomendado: Mitad de trabajadores en Colombia perdió beneficio muy anhelado
Finalmente, la distribución cambiará una vez la jornada pase a ser de 42 horas, lo que se dará en julio 15 de este año, momento en el que el máximo semanal, con horas extra incluidas, llevará a que el tope permitido sea de 54 horas.