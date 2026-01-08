Lo que deben saber los empresarios a la hora de consignar las cesantías

Las cesantías son una prestación social a la que tiene derecho todo trabajador con vínculo laboral, y equivalen a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional si el tiempo es menor.
Este ahorro está pensado para proteger al colaborador en caso de desempleo y, de acuerdo con la normatividad vigente, también puede destinarse a educación o a la compra, construcción o mejora de vivienda.
El pago oportuno de este ahorro con propósito no solo evita que las empresas enfrenten sanciones como el pago de un día de salario por cada día de atraso, sino que también se convierte en un aliado con el que cuentan los trabajadores para avanzar en su bienestar financiero.
El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, empresa del Grupo Aval, recomienda a las compañías planear con anticipación el pago de esta prestación social.
Mientras que a los trabajadores les sugiere usar este ahorro únicamente cuando sea necesario, y priorizarlo para momentos de desempleo o para los fines permitidos por la ley.
En ese sentido, Porvenir comparte el ABC para realizar la consignación de forma correcta y dentro de los plazos establecidos.
¿Cuál es la fecha establecida para el pago de las cesantías y por qué esa fecha?
La fecha límite para que las empresas consignen las cesantías de sus trabajadores es el 14 de febrero de cada año. Esta fecha está establecida en el Artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y tiene como objetivo garantizar que los trabajadores reciban oportunamente este ahorro que les sirve como respaldo en momentos clave como el desempleo, la educación o la compra de vivienda.
¿Qué pasos debe seguir una empresa para hacer el pago de cesantías?
En una Administradora de Cesantías como Porvenir el proceso de consignación de cesantías es ágil, seguro y completamente digital. Las empresas pueden realizar el pago de manera sencilla a través de los operadores Pila como Aportes en Línea.
El proceso incluye tres pasos básicos: primero, la empresa liquida las cesantías de cada colaborador con corte al 31 de diciembre; segundo, diligencia la planilla en línea, ya sea de forma individual o masiva; y tercero, realiza el pago por medios electrónicos como el botón PSE. Una vez hecho esto, el sistema genera el comprobante de consignación, que sirve como soporte legal.
Además, si el trabajador aún no está afiliado a Porvenir, el sistema permite hacer la afiliación automáticamente con el pago. Esto facilita aún más el proceso y garantiza que todos los colaboradores estén protegidos.
En resumen, no es complicado. Porvenir ha diseñado herramientas digitales que permiten a las empresas cumplir con esta obligación de forma rápida y eficiente, contribuyendo al bienestar de los trabajadores y al cumplimiento normativo.
Consejos para evitar errores y cumplir sin contratiempos
Entre los errores más frecuentes se encuentran las consignaciones fuera del plazo legal, los cálculos inexactos por no incluir licencias, comisiones o variaciones salariales y el depósito directo al trabajador, práctica que no cumple con la normatividad.
Para evitar inconvenientes, Porvenir recomienda a las empresas revisar cuidadosamente los datos de cada colaborador, validar la información con tiempo y planificar la consignación con tiempo suficiente.
Como complemento, la fórmula básica para la liquidación es:
Cesantías = (Salario mensual x Días trabajados) / 360
Además, los empleadores deben recordar que los intereses sobre las cesantías —equivalentes al 12 % anual— deben pagarse directamente al trabajador antes del 31 de enero.
- Acompañamiento empresarial
Porvenir acompaña a las empresas con asesoría personalizada, capacitaciones virtuales y un ecosistema digital seguro y confiable. Su propósito es garantizar que cada trabajador reciba el pago de sus cesantías a tiempo y que las compañías cumplan con el pago adecuadamente.
También Porvenir hace un llamado a no dejar el proceso para última hora y a aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para cumplir con tranquilidad y eficiencia.
Diferencia entre los intereses de cesantías y la consignación de las cesantías
Los intereses de las cesantías son un valor adicional al pago que se hace de esta prestación social, y estos se fijan con base en una tarifa del 12 % anual del valor total de las cesantías o proporcional por fracción del año trabajado para quienes no cumplen con un periodo completo de un año de labores. Este monto se debe pagar a los trabajadores antes del 31 de enero de cada año.
Mientras que el pago de las cesantías se realiza directamente a la Administradora de Pensiones y Cesantías que escoge el afiliado. El valor por liquidar como cesantías corresponde a un salario mensual por cada año trabajado, o proporcional al periodo de tiempo laborado.
Así las cosas, María Lorena Botero, vicepresidente de clientes y operaciones de Porvenir destaca el compromiso de los empresarios cada año con el pago oportuno de esta prestación social, y reitera que la AFP cuenta con un ecosistema digital robusto para realizar el pago de las cesantías de manera ágil y segura.