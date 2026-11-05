Lo que puede aprender el aguacate Hass de otros sectores: lecciones que dejan en Territorio Aguacate 2026

El panel de cierre del primer día en Territorio Aguacate 2026, que se realiza en Plaza Mayor, Medellín, y se extiende hasta hoy 5 de noviembre, tuvo como nombre “Eficiencia y adaptación: El Camino de otros sectores para liderar la transformación”.
Contó con la moderación de Katheryn Mejía, presidenta Ejecutiva de Corpohass, y la participación de Mike Henriquez, cofundador de The Valley Springs, y Ramón Sosa, corporate affairs director de Cargill.
La conversación puso sobre la mesa a la productividad, calidad, innovación y desarrollo de mercado interno como aprendizajes que pueden aportar al crecimiento del aguacate Hass colombiano.
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Además, retos que también enfrenta la cadena del aguacate, como el aumento de los costos de producción, la necesidad de mejorar la eficiencia y la importancia de fortalecer el consumo nacional sin descuidar los mercados internacionales.
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Desde la floricultura, Henriquez explicó que su compañía ha respondido a las presiones de costos mediante una mayor atención a la productividad por metro cuadrado y la inversión en procesos de poscosecha para mejorar la eficiencia. También destacó la importancia de capacitar al personal y mantener la calidad como una prioridad, incluso en momentos difíciles.
En ese sentido, resumió los pilares de su negocio en cuatro aspectos: calidad, servicio al cliente, capacidad de respuesta e innovación. Según explicó, estos elementos permiten mantener la confianza de los compradores y cumplir los compromisos comerciales, especialmente en mercados exigentes como el estadounidense.
Por su parte, Sosa destacó que el mercado nacional puede convertirse en un complemento importante para el crecimiento de una agroindustria. Desde su experiencia con el pollo, señaló que el consumo en Colombia pasó de 32 a 36 kilogramos por persona, un avance que atribuyó, entre otros factores, al trabajo para entender al consumidor y ampliar las ocasiones de consumo.
Al relacionar esta experiencia con el aguacate Hass, Mejía planteó la importancia de desarrollar el mercado colombiano y enseñar a los consumidores a reconocer sus características, usos y valor. Frente a ello, el corporate affairs director de Cargill señaló que el consumidor nacional debe recibir la misma calidad que se ofrece en los mercados internacionales.
Otro de los aprendizajes estuvo relacionado con la manera de enfrentar las crisis. Para Sosa, las empresas deben evitar que las dificultades de coyuntura desvíen sus objetivos estratégicos.
“Estamos en un escenario en Latinoamérica volátil, los temas de coyuntura vienen todos los días y no podemos estar pensando, viendo para el futuro. Aquí hay que estar con visión de largo plazo, estar viendo adelante y saber que vamos para algo más grande”.
Finalmente, Henriquez resaltó que la calidad y la consistencia son fundamentales para sostener las relaciones comerciales. También recomendó a la agroindustria del aguacate mirar las oportunidades que ofrece Estados Unidos.