Lo que viene para J.P. Morgan en Colombia tras cumplir 20 años; ha desplegado más de US$6.000 millones

En las últimas décadas, la presencia en Colombia de instituciones financieras globales ha pasado a ser parte de la conversación diaria, por su participación en el financiamiento de proyectos locales y en el mercado de deuda pública.
Uno de estos grandes nombres es J.P. Morgan, que completó 20 años de operación local en el país, pero que recoge una relación con el país que suma más de 125 años a través de sus instituciones predecesoras, con impacto en sectores estratégicos para la economía.
Para Ángela Hurtado, senior country officer de J.P. Morgan en Colombia esa trayectoria “nos ha permitido desarrollar un conocimiento profundo del mercado colombiano, su regulación y las necesidades de nuestros clientes”.
Si bien la firma comenzó su operación local con un foco en renta fija y divisas, actualmente es una franquicia diversificada con capacidades en mercados, banca corporativa, banca de inversión, gestión de activos, banca privada, pagos y comercio exterior.
Este conocimiento del mercado colombiano le permite visualizar nuevos productos y una mayor oferta financiera para el país, con la que busca aprovechar las potencialidades de la economía local y apalancar necesidades de crecimiento del sector público y privado.
De acuerdo con las cifras de J.P. Morgan, el banco ha estructurado y desplegado más de US$6.000 millones en deuda para financiación de proyectos, incluidos los programas de infraestructura 4G y 5G, entre otros proyectos estratégicos.
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El futuro de J.P. Morgan en Colombia
Para la firma estadounidense, hay una visión de largo plazo en Colombia, que se complementará con una nueva oferta que ya preparan y que llegará a reforzar las apuestas que ya existen en el país, como parte de su crecimiento regional.
Alfonso Eyzaguirre, CEO de J.P. Morgan para América Latina y Canadá, destacó que se ha mantenido “una apuesta por el país a través de distintos ciclos de mercado, ampliando capacidades y fortaleciendo una plataforma que hoy trasciende el mercado local”.
En este sentido, entre sus prioridades estará el desarrollo del negocio de divisas, para lo cual se está invirtiendo en nuevas plataformas electrónicas y canales digitales para ampliar sus capacidades en este mercado.
También buscará expandir su negocio de comercio exterior y sus soluciones de financiación y capital de trabajo. A la demanda de compañías multinacionales se suma la de clientes locales y regionales que buscan alternativas para financiar su crecimiento.
La firma destacó que avanza en profundizar las relaciones con los clientes en Colombia, ampliar sus capacidades locales y conectar a sus usuarios con la plataforma global de J.P. Morgan.
Historia de J.P. Morgan en Colombia
La relación de J.P. Morgan y sus instituciones predecesoras con Colombia se remonta a 1898, cuando Chemical Bank abrió una cuenta con Banco de Colombia y poco después comenzó a financiar la producción de café.
Décadas más tarde, en 1964, Chase Manhattan Bank abrió una oficina de representación en Bogotá. Luego de esto, J.P. Morgan decidió profundizar su operación local a comienzos de los años 2000.
La operación comenzó concentrada en renta fija y divisas, y posteriormente incorporó derivados. A esto se sumaron las actividades de banca de inversión y banca corporativa que la firma ya desarrollaba en Colombia, incluidas operaciones de emisión de bonos y acciones.
Con la expansión de la banca corporativa local, amplió su oferta y su base de clientes, que hoy incluye multinacionales, entidades del sector público, instituciones financieras no bancarias y empresas de la economía de innovación. La evolución también incorporó capacidades de gestión de activos y banca privada.
En 2020, J.P. Morgan recibió autorización para convertirse en banco en Colombia, un paso que le permitió ampliar sus capacidades locales con una plataforma de pagos y banca transaccional. Esta incluye cuentas en moneda local, pagos y recaudos, sobregiros y soluciones de comercio exterior.
Hitos de J.P. Morgan en el mercado local
En el mercado de deuda pública, J.P. Morgan se ha mantenido entre los tres principales participantes del programa de creadores de mercado de TES, contribuyendo al desarrollo y la liquidez de este segmento y conectando a inversionistas globales con la deuda soberana colombiana.
En 2014, lideró la inclusión de bonos locales en índices globales como el GBI, lo que amplió la participación de inversionistas extranjeros en el mercado.
La firma también ha participado en el desarrollo del mercado local de derivados junto con entidades financieras, la bolsa, reguladores y otros participantes. Asimismo, estuvo entre los miembros iniciales de la cámara local que hoy procesa y liquida operaciones de divisas y renta fija en Colombia.
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