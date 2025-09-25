Los imprevistos que más preocupan a los colombianos cuando se van a viajar

Viajar en familia es una de las experiencias más enriquecedoras, pero también una de las más retadoras. Una reciente encuesta de Booking.com en Latinoamérica revela que, para los colombianos, los momentos más difíciles de los viajes familiares ocurren antes y durante el viaje.
De acuerdo con el estudio, algunas de las situaciones que más preocupan a los colombianos a la hora de viajar son:
Encontrar un plan que le guste a toda la familia (41 %).
No perder la paciencia cuando los planes no salen como estaban contemplados (22 %).
Regresar con más equipaje del que se llevaron (17 %).
Además, contratiempos inesperados como perder el pasaporte (87 %), no contar con la documentación completa requerida (82 %) y perder el equipaje (79 %).
Tips para prevenir imprevistos
Planificación compartida: utilizar herramientas digitales para que cada miembro de la familia aporte sus preferencias antes de viajar. Así se logra un itinerario balanceado. También, buscar juntos atracciones turísticas para disfrutar en grupo y adquirirlas antes de viajar.
Documentos bajo control: digitalizar pasaportes, tiquetes y reservas, y guárdelas en la nube o en el correo electrónico para tener respaldo en caso de pérdida.
Seguro de viaje: contratar un seguro con cobertura en cancelaciones, retrasos y pérdida de equipaje evita dolores de cabeza.
Equipaje inteligente: optar por maletas con identificación digital o etiquetas de rastreo, y distribuir pertenencias importantes en diferentes piezas de equipaje.
Plan B siempre listo: descargar aplicaciones con información sobre vuelos, mapas sin conexión y alojamientos cercanos para reaccionar rápidamente ante cualquier imprevisto.
En ese contexto, Booking.com invita a los colombianos a planear sus vacaciones familiares con antelación y apoyarse en la tecnología para minimizar riesgos.