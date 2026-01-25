Más allá del salario, el tiempo libre se consolida como uno de los beneficios laborales más valorados. De hecho, en un mundo laboral que avanza entre la productividad y el bienestar, los días de vacaciones se han convertido en un termómetro clave de la calidad de vida de los trabajadores.
Para medir esta tendencia, un estudio realizado por Resume.io desarrolló un mapa global en el que se muestran cuáles son los países en los que los empleados tienen acceso a períodos más extensos de descanso. Esto con base en los diferentes tipos de licencia en los que se otorgan tiempos de ausencia sin que esto implique su despido.
Destacado: Los 12 más ricos del mundo tienen más riqueza que la mitad más pobre de la población
¿Qué naciones encabezan la lista de vacaciones?
Antes de arrancar, se hace necesario aclarar el concepto de vacaciones laborales. Se trata de un derecho que tiene todo trabajador dependiente que ha prestado sus servicios durante un año. Este período de descanso es remunerado, por lo que corresponde a una obligación del empleador.
De acuerdo con el informe, y tomando como base solo esta clase de licencia, 31 países tienen 30 días de vacaciones anuales pagadas por año. En el caso de América Latina, en esa lista aparecen: Brasil, Perú, Nicaragua, Panamá y Cuba.
En contraste, aparecen otras naciones como Guyana, Paraguay, Honduras y Costa Rica, con 12 días de vacaciones, y Canadá y México, con 10 y seis días, respectivamente.
En el caso puntual de Colombia, este aparece en el rango intermedio en la lista de territorios que ofrecen 15 días de descanso anual remunerados.
Ahora, si se contemplan los días festivos, el informe de Resume.io muestra que tres países han empatado en cuanto a la mayor cantidad de días libres. Camboya, Irán y Vietnam tienen 27 días festivos cada uno al año; sin embargo, solo en Camboya se pagan en su totalidad.
Tomando estas dos licencias en conjunto, el país que se lleva el primer lugar es Bahréin, en el que se ofrecen 49 días libres remunerados, entre vacaciones anuales pagadas y días festivos.
Destacado: Goldman Sachs: Colombia será la única economía que subirá tasas en 2026 por hueco fiscal y mayor perspectiva de inflación