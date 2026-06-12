Acuerdo para poner fin a la guerra entre EE. UU. e Irán entra en fase final, según Pakistán

Llegan señales concretas sobre el posible fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que las partes ya alcanzaron un texto final acordado para un eventual acuerdo de paz.
“Dejando de lado el ruido, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto final y acordado del acuerdo de paz, y Pakistán está ahora trabajando estrechamente con ambas partes para finalizar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora”, escribió el primer ministro quien ha colaborado para el cese de la guerra entre Irán y Estados Unidos.
Incluso el ministro de Asuntos Exteriores Seyed Abbas escribió en su cuenta de X: “El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido”.
Y agregó que, de acuerdo con “nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno”.
Aunque el presidente Donald Trump ya había anunciado dicho texto, no sé conocían la contraparte. Trump declaró el jueves por la tarde en el Despacho Oval que Estados Unidos “acababa de llegar a un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán”, sujeto a la “finalización de los documentos”.
Desde ambas partes han estado negando los puntos del supuesto acuerdo que han revelado algunos medios internacionales.
Como parte del eventual acuerdo, Trump afirmó que el estrecho de Ormuz será reabierto tan pronto se formalice la firma entre ambas partes. La reapertura de este corredor marítimo es considerada clave para la estabilidad de los mercados energéticos globales, debido a que por allí transita una parte significativa de las exportaciones mundiales de crudo.
De concretarse el pacto, representaría el mayor avance diplomático desde el inicio de la escalada militar entre Washington y Teherán y pondría fin a una crisis que elevó las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y generó preocupación sobre el impacto en el suministro mundial de petróleo.
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