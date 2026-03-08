Los primeros senadores electos del Pacto Histórico para el periodo 2026–2030

Este 08 de marzo se realizaron en Colombia las elecciones legislativas, proceso mediante el cual los ciudadanos eligieron a los integrantes del Congreso de la República para el próximo periodo constitucional. La votación se desarrolló con normalidad en la mayoría del territorio nacional y, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades electorales, no se registraron contratiempos de consideración que alteraran el desarrollo de la jornada.
En diferentes ciudades del país se evidenció una amplia participación ciudadana. Desde las primeras horas del día, miles de votantes acudieron a los puestos de votación habilitados para ejercer su derecho al sufragio, en un proceso que forma parte del mecanismo democrático para la conformación del poder legislativo.
Una vez cerradas las urnas, comenzó el proceso de escrutinio y conteo de votos, etapa clave para definir la distribución de curules en el Senado de la República. En medio de este panorama, distintos análisis preliminares han buscado proyectar cómo podría quedar conformada la cámara alta del Congreso.
Uno de estos análisis fue presentado por Víctor Muñoz, cofundador de la encuestadora Guarumo, quien a través de su cuenta en la red social X compartió una proyección sobre la posible distribución de escaños en el Senado. El ejercicio incluyó una tabla comparativa que estima el número de curules que podrían obtener los distintos partidos políticos.
De acuerdo con Muñoz, la proyección se elaboró a partir de varios factores, entre ellos los resultados de encuestas nacionales, la capacidad de las maquinarias políticas regionales, el seguimiento digital de tendencias electorales y la estructura territorial de las colectividades. Con base en estos elementos, el análisis plantea distintos escenarios sobre el desempeño electoral de cada fuerza política.
Según dicha estimación, el Pacto Histórico podría consolidarse como el partido con mayor representación en el Senado. En el escenario planteado, esta colectividad alcanzaría un mínimo de 18 curules y un máximo de 21 en la corporación legislativa.
Una de las particularidades del Pacto Histórico en esta contienda electoral es la decisión de presentarse con lista cerrada. Bajo este mecanismo, los ciudadanos emiten su voto por el partido o movimiento político en su conjunto y no por candidatos individuales.
Este sistema implica que las curules obtenidas en las elecciones se distribuyen de acuerdo con el orden previamente establecido en la lista oficial inscrita por la colectividad ante las autoridades electorales. En consecuencia, los aspirantes no compiten entre sí por el voto preferente de los electores, sino que dependen de la cantidad total de votos que obtenga el partido para acceder a un escaño.
Primeros candidatos del Pacto Histórico electos para el Senado
Dentro de este panorama, estos son algunos de los nombres que encabezarán la representación del Pacto Histórico en el Senado, según las proyecciones de Muñoz, teniendo en cuenta que el partido sería uno de los de mayor votación en el país.
La primera en ser electa por el partido sería Carolina Corcho, quien lideró la lista de la colectividad para esta elección. Corcho se desempeñó como ministra de Salud durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y también participó como precandidata presidencial dentro del movimiento, proceso en el que compitió con el senador Iván Cepeda durante la consulta interna.
Otro de los nombres electos es Pedro Hernando Flores, actual senador de la República, quien ha impulsado diferentes iniciativas legislativas, especialmente relacionadas con el sector educativo. De mantenerse la proyección, Flores continuaría ocupando una curul en el Senado para el próximo periodo, con el respaldo de su bancada política.
En la lista también sería elegida Carmen Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. La dirigente política aspiró a la Alcaldía de Santa Marta en las elecciones de 2023 y, además, se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en ese departamento durante el proceso electoral de 2022. En esta ocasión recibió el aval del Pacto Histórico para integrar los primeros lugares de la lista al Senado, lo que le permitiría acceder a una curul a partir de 2026.
A este grupo se sumaría Wilson Arias, uno de los líderes del Pacto Histórico en el Congreso. Arias ha tenido una trayectoria vinculada al movimiento sindical, especialmente en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y ha mantenido una postura crítica frente a varios gobiernos. De acuerdo con las proyecciones, volvería a ocupar un escaño en el Senado durante el próximo periodo legislativo.
Finalmente, Laura Ahumada también aseguraría su curul en el Senado. Ahumada, quien se destacó durante la consulta interna del movimiento para definir la lista al Senado, la ubicó entre las candidatas con mayor respaldo dentro de la colectividad, lo que la posiciona como una de las nuevas integrantes de la corporación para el periodo legislativo 2026-2030.
De acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por el partido, la elección de los cinco candidatos mencionados se considera prácticamente asegurada dentro del orden establecido en la lista.
Esta proyección se sustenta tanto en el lugar que ocupan en la lista cerrada como en las estimaciones sobre el número de curules que alcanzaría el Pacto Histórico en el Senado.