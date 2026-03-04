Se reajustan proyecciones para el Senado: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran escenarios

A solo días de las elecciones legislativas, las proyecciones de curules al Senado volvieron a moverse. El más reciente corte presentado por Víctor Muñoz, analista y cofundador de Guarumo, actualizó los escenarios incorporando encuestas nacionales, estructura territorial, maquinaria política y tracking digital en redes sociales.
El bloque mayoritario: Pacto y Centro Democrático
Según el análisis, el Pacto Histórico se mantendría como la primera fuerza en el Senado, con un piso de 18 curules y un techo de 21. La proyección lo consolida como la bancada más robusta, aunque lejos de una mayoría absoluta.
En segundo lugar, aparece el Centro Democrático, el partido de oposición con un rango estimado entre 15 y 19 escaños.
El Partido Conservador Colombiano y el Partido Liberal Colombiano se ubicarían en un empate técnico, con proyecciones entre 13 y 15 curules cada uno, manteniendo su rol tradicional de bisagras en la formación de mayorías.
Bancadas intermedias y partidos emergentes
En el bloque intermedio, la Alianza Verde y la Centro Esperanza tendrían entre 8 y 10 escaños. En el mismo rango se movería Cambio Radical, mientras que el Partido de la U proyecta entre 7 y 10 curules.
Entre las fuerzas emergentes, el Nuevo Liberalismo/MIRA alcanzaría entre 4 y 6 escaños. El Frente Unitario y el Movimiento Salvación Nacional se moverían en un rango de 0 a 3 curules y la circunscripción indígena mantendría sus dos escaños garantizados.
Participación en consultas: amplio margen de incertidumbre
El reporte también actualizó las proyecciones de participación en consultas interpartidistas, con base en cinco encuestas recientes. Invamer estima una participación de 12,4 millones de votantes; GAD3, 7,9 millones; Atlas, 5,1 millones; Guarumo, 8,3 millones; y el Centro Nacional de Consultoría, 8,8 millones.
Pero la brecha entre el escenario más alto y el más bajo supera los siete millones de votos, lo que evidencia un alto nivel de incertidumbre sobre la movilización real.