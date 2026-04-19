El presidente de Alianza In, José Daniel López, habló con Valora Analitik tras su presentación en el Segundo Congreso del gremio, realizado esta semana en Bogotá.
El dirigente le envió dos mensajes clave al gobierno de Gustavo Petro, sobre todo por la regulación de la seguridad social para los repartidores de plataformas. Pero también se refirió al nuevo Congreso y al presidente que llegue a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.
¿Cómo va la regulación de la seguridad para repartidores que fue aprobada en la reforma laboral?
Colombia alcanzó un acuerdo sin precedentes en el mundo para la protección de cientos de miles de repartidores, manteniendo su independencia, pero logrando una concurrencia entre empresas y repartidores en el pago de la seguridad social.
Ahora estamos en un diálogo tripartita con el Gobierno y los sindicatos para la reglamentación de esa ley en materia de seguridad social de los repartidores y el llamado que le hemos hecho al Gobierno, cuyo ánimo de concertación celebramos, es que esa regulación secundaria sea coherente con la ley, que no reabra debates ya superados y que ofrezca todas las soluciones tecnológicas necesarias para un modelo de seguridad que es completamente nuevo y que abre la puerta para cambios muy importantes en el mundo de trabajo para otros sectores.
En junio, la OIT definirá una regulación global sobre este tema. ¿Qué mensaje le envía Alianza In al Gobierno para su participación en este espacio?
El tema de moda en el mundo del trabajo es el tema del trabajo en plataformas. La conferencia internacional del trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que es el espacio más importante del mundo de discusión laboral, dedicó su conferencia del año pasado y dedicará la de este año a este tema.
En ningún país del mundo se logró un consenso como el que se logró en Colombia, con el Congreso, el Gobierno, una parte importante de los repartidores y las empresas.
Es muy importante que la posición de país en la OIT no sea la de abrazar una norma rígida, una camisa de fuerza que borre el esfuerzo hecho en Colombia, sino más bien que haya flexibilidad para que soluciones a la colombiana y soluciones consensuadas sigan teniendo cabida en nuestro ordenamiento jurídico.
¿Qué hacer con la regulación de las plataformas de movilidad en Colombia?
Somos uno de los últimos países en Latinoamérica que ha dejado de hacerlo, pero debe ser, por un lado, eliminar dudas jurídicas sobre si una persona con su vehículo particular puede salir a trabajar o no. Y hay decisiones judiciales claras, pero sigue habiendo confusión. Ese proyecto de ley o esa ley debe resolverlo.
Pero segundo, desregulemos un poco el taxi. Los taxistas hoy tienen cargas excesivas, los obligan a revisiones en muchos casos innecesarias, cargas de seguro en seguridad social que los vuelven menos competitivos, menos productivos y sobre todo la nuez del problema que es el tema de los cupos y las capacidades transportadoras que deben ser eliminadas.
¿Cómo trabajar con el Congreso frente a regulaciones de diversos sectores y sus desarrollos tecnológicos?
Yo fui congresista y es normal que los congresistas, algunos en ocasiones, se monten a los temas de moda. Pero en temas como la inteligencia artificial, el camino no necesariamente es regular, sino hacer política pública, asignar recursos para preparar nuestro sistema educativo, la capacidad del pensamiento computacional desde la primaria y nuestro aparato productivo para enfrentar esa revolución y eso no se resuelve con leyes.
La regulación no debe ser para toda la innovación, debe ser cuando esa innovación se enfrenta a fallas de mercado, como ocurre en el caso de las plataformas de movilidad, pero como ocurre también con el intercambio de las criptomonedas, que hoy siguen siendo objeto de cierre de oportunidades en el mundo bancario, siguen siendo objeto de estigmatización, seguimos desperdiciando grandes oportunidades de inversión por una ausencia de regulación que en esos casos puntuales es necesaria.
¿Qué decir del impuesto que incluyó el Gobierno en la reforma tributaria para empresas que residen fiscalmente desde el extranjero?
La decisión de imponer un impuesto que no existe en ninguna otra parte del mundo a las plataformas digitales que residen fiscalmente por fuera es una equivocación de este Gobierno, que ha ahuyentado inversión y en algunos casos ha encarecido servicios digitales que utilizamos en el día a día.
Es muy importante que la innovación sea impulsada y promovida, en lugar de ser llenada de talanqueras y barreras que le restan competitividad y atracción o poder de atracción funciona nuestro país.
¿Cómo va el crédito digital y qué decirle al nuevo Gobierno sobre este tema?
Las plataformas de crédito digitales están haciendo una revolución silenciosa en este país. Han colocado cerca de 10 millones de créditos a personas que en su gran mayoría no logran acceder al sistema bancario por falta de oportunidades, porque están reportados en centrales o porque no ganan lo suficiente.
Cuando una empresa le presta a una persona de escasos recursos a través de tecnología, le está quitando un cliente al gota a gota.
Es muy importante que el próximo Gobierno vea en esta industria oportunidades y canales de inclusión financiera para las mipymes, para los vendedores informales, para las madres y padres cabeza de familia con microcréditos con plena seguridad jurídica.