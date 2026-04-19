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Petro demandará a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, por acusaciones sobre su visita a Manta

Según el mandatario de Ecuador, Gustavo Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito”.

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Petro demandará a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, por acusaciones sobre su visita a Manta. Imagen: Presidencia

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Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó por medio de su cuenta en X que demandará a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa por calumnia.

Lo anterior tiene relación con las recientes declaraciones de Noboa sobre el fin de la visita de Petro a Manta, posterior a su posesión presidencial en mayo de 2025.

Según el mandatario de Ecuador, Gustavo Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito”.

Presidente Gustavo Petro (16)
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

El presidente de Colombia justificó su visita: “El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de su posesión”.

De ese día, dijo que fue tratado con displicencia por Noboa “solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador”.

Agregó que su escolta de la fuerza pública colombiana y el ejército ecuatoriano “pueden declarar bajo gravedad de juramento y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro”.

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Aranceles entre Colombia y Ecuador

Recientemente ha escalado la guerra de aranceles entre ambos países. Ecuador anunció que el recargo arancelario a Colombia pasará del 50 % al 100 % desde el próximo 1 de mayo.

Como respuesta, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, anunció que el Gobierno Petro aumentaría el arancel a las importaciones de Ecuador del 30 % al 100 %.

Comercio entre Colombia y Ecuador tendrá aranceles de 100 % en ambos países
Comercio entre Colombia y Ecuador tendrá aranceles de 100 % en ambos países. Imagen generada con IA de Gemini con fines ilustrativos.

No obstante, hay algunos productos que no estarán gravados y unos que tendrán una tarifa diferente.

La medida de aranceles ha sido respaldada por Noboa, afirmando que Colombia “es nuestro peor socio a nivel mundial: tenemos un déficit de US$1.200 millones con un comercio total de US$2.100 millones”.

Sin embargo, advirtió que “no se les ha declarado la guerra a los colombianos. Se le ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia; se le ha declarado la guerra a la delincuencia organizada, al contrabando y a la minería ilegal”.

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Tags: Gustavo Petro
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