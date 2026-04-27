Orden público se consolida como la principal preocupación en Colombia, según encuesta de Invamer

El orden público volvió a posicionarse como el principal problema del país para los colombianos. Según la más reciente encuesta de Invamer, el 36,9 % de los consultados en abril lo señaló como la mayor preocupación, seis puntos porcentuales más frente a la medición anterior.
En segundo lugar, aparecen las necesidades básicas, con 17 %, seguidas por desempleo y economía (16,1 %) y corrupción (10,7 %).
Percepción del rumbo del país y del Gobierno
En términos generales, el 52,1 % de los encuestados considera que Colombia va por mal camino, mientras que el 43,3 % cree que va por buen rumbo.
En cuanto a la imagen del presidente Gustavo Petro, la aprobación registró una leve caída, pasando de 49 % a 47,3 %. En contraste, la desaprobación aumentó de 46 % a 48,9 %.
Al evaluar su gestión tras más de tres años de gobierno, el 46,2 % de los consultados considera que ha habido un cambio positivo en el país, mientras que el 27 % percibe un cambio negativo y el 25,2 % no identifica transformaciones.
Sobre la relación del Ejecutivo con mandatarios regionales, el 51,1 % califica como desacertado el manejo del presidente, frente a un 41,6 % que lo considera acertado. Además, el 48,5 % cree que el mandatario no ha realizado aportes positivos en su municipio o departamento, mientras que el 46,5 % opina lo contrario.
En cuanto a beneficios directos, el 73,7 % de los encuestados afirmó no haber recibido ninguno. Solo el 9,1 % dijo haber sido beneficiario directo y el 17,1 % señaló que algún miembro de su familia ha recibido ayudas.
Preocupación por la deuda y reforma tributaria
En materia fiscal, el 63,3 % considera que el nivel actual de gasto del Gobierno pone a Colombia en riesgo de una crisis de deuda, frente a un 31,7 % que no comparte esa percepción.
Finalmente, frente a la posibilidad de declarar una emergencia económica para impulsar una nueva reforma tributaria, el 51,1 % manifestó estar en desacuerdo, mientras que el 42,2 % dijo apoyarla.
A continuación la ficha técnica y la encuesta completa en este enlace: