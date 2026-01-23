El Ministerio de Comercio dio a conocer cuáles son los productos provenientes de Ecuador a los que se les aplicarán las recientes medidas comerciales comunicadas por el Gobierno Nacional. El listado fue aprobado por el Comité de Asuntos Aduaneros (Triple A) y contempla la aplicación de una tasa ad valorem del 30 % para 23 partidas arancelarias.
Los artículos cobijados por estos aranceles están desagregados en 73 subpartidas y su adopción apunta a restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio con el país vecino.
Según informó el Ministerio, las importaciones ecuatorianas que son objeto de esta medida se concentran en productos pesqueros y agrícolas, así como artículos químicos, plásticos y manufacturas de metal. Esto incluye, por ejemplo, preparaciones de pescado, aceite de palma, arroz, neumáticos, cacao en polvo, insecticidas, entre otros.
La titular de la cartera, Diana Morales, explicó que esta determinación se adopta, en términos del comercio internacional, como un instrumento en defensa de la seguridad nacional. Esto por cuenta de los aranceles impuestos por Ecuador.
“Estas medidas dan continuidad a la respuesta institucional del Estado colombiano frente al anuncio unilateral del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del 1 de febrero de 2026, un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado”, señaló la MinComercio.
Destacado: Aranceles con Ecuador ponen en riesgo negocio de US$25 millones de autopartes colombianas
De igual forma, indicó que en el proyecto de decreto sobre medidas arancelarias el Ejecutivo evalúa otras disposiciones. Algunas de esas acciones contemplan la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, y la restricción a la importación de materiales o insumos que puedan emplearse para la fabricación de fentanilo.
Dichas medidas estarían sujetas a la definición de los textos y su sustento técnico y legal por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, en coherencia con la normativa vigente y los compromisos internacionales del país.
El Gobierno reiteró que estas medidas “no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países”. También aclaró que se mantendrá abierto el diálogo a través de los canales diplomáticos e institucionales.
Aquí puede consultar el listado completo de productos.
¿Qué está pasando entre Colombia y Ecuador?
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que se aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia. La medida, según explicó, responde a «la falta de reciprocidad y acciones firmes» de este último en la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta, el gobierno colombiano informó que se impondrá un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de la nación vecina. Además, el Ministerio de Minas y Energía anunció la suspensión de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con este territorio.
—