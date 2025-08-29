Los seis destinos de Latinoamérica ideales para negocios y ocio: hoteles para hospedarse

Latinoamérica se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los viajeros que buscan combinar negocios y ocio, una tendencia en auge conocida como bleisure. Esto, gracias a la cultura, paisajes e infraestructura en expansión para reuniones y eventos.
Marriott International, con su diversa cartera de hoteles en toda la región, ofrece tanto servicios de negocios como experiencias. Estos son algunos hoteles recomendados en seis destinos ideales para ‘bleisure’.
Los hoteles
Costa Rica
San José, Costa Rica, una ciudad que ofrece una vida urbana y naturaleza, y que está rodeada de frondosos bosques y volcanes. Además de sus instalaciones para conferencias y negocios, la ciudad ofrece a los viajeros la oportunidad de relajarse explorando parques nacionales cercanos como el Volcán Poás o el Braulio Carrillo.
Para quienes viajan tanto por negocios como por placer, San José cuenta con una variedad de hoteles que combinan comodidad, servicio de primera clase y ubicaciones estratégicas. Entre ellos, el Courtyard Escazú, AC Hotel San José Escazú, Residence Inn San José Escazú, Costa Rica Marriott Hacienda Belén y Delta by Marriott San José.
Panamá
Este país se ha venido consolidando como uno de los principales destinos de ocio y esparcimiento de Latinoamérica, gracias a su conectividad aérea, su moderna infraestructura y su oferta cultural y turística.
Combina la energía de un centro financiero global con atractivos urbanos y naturales, como el Canal de Panamá, su colorido Casco Viejo y las cercanas playas de las costas del Pacífico y el Caribe. Los viajeros de negocios pueden aprovechar los modernos centros de convenciones, los hoteles de clase mundial y una ampliaoferta gastronómica.
Algunos hoteles recomendados son: W Panamá, JW Marriott Panamá, Renaissance Panamá y The Santa Maria Luxury Collection Hotel.
Perú
Lima es reconocida por su moderna infraestructura empresarial, centros de convenciones y una oferta gastronómica de renombre mundial que invita a los visitantes a aprovechar al máximo tanto sus reuniones como su tiempo libre.
La ciudad ofrece una amplia gama de hoteles como: Courtyard Lima Miraflores, Fairfield Lima Miraflores, Aloft Lima Miraflores, AC Hotel Lima Miraflores, Marriott Lima y Westin Lima Hotel & Convention Center.
Colombia
Ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín invitan a los viajeros a equilibrar sus compromisos de negocios con experiencias de ocio, mientras disfrutan de los encantos del país y la belleza de sus diversos departamentos. Con una buena conectividad aérea nacional e internacional, Colombia es un destino ideal para reuniones y eventos, además de ofrecer a los visitantes la oportunidad de explorar su gastronomía, arquitectura colonial y paisajes naturales.
En Bogotá, dos opciones destacadas para viajeros de ocio y esparcimiento son el Fairfield by Marriott Bogotá y el W Bogotá. También, se recomienda hospedarse en: Marriott Barranquilla, The Brown y Autograph Collection en Medellín.
Ecuador
Quito, la capital de Ecuador, alberga el centro histórico más grande y mejor conservado de Latinoamérica, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Allí, se puede pasear por sus calles empedradas, iglesias coloniales, conventos, plazas, museos y casas con balcones de madera.
Al mismo tiempo, Quito ofrece modernas instalaciones para reuniones, centros de convenciones y una excelente conectividad aérea, lo que facilita los viajes corporativos.
El JW Marriott Quito es una buena opción para quienes visitan el país por temas de negocios y buscan conocer un poco más de la ciudad.
Guyana
Ubicada en la costa norte de Sudamérica, Guyana es uno de los destinos menos explorados, pero que cuenta con un rico patrimonio cultural que combina influencias indígenas, africanas, indias y europeas. Su capital, Georgetown, exhibe una distintiva arquitectura colonial.
El Guyana Marriott Hotel Georgetown es una buena opción para alojarse.