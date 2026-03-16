Luis Carlos Reyes ya no será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano; propuso unión con Claudia López y Roy Barreras

A pocos meses de realizarse una nueva jornada electoral en Colombia, Mauricio Lizcano, candidato a la Presidencia del país, anunció que Luis Carlos Reyes ya no será su fórmula vicepresidencial.
Por medio de un video publicado en su cuenta de X, Lizcano informó: “Ante la eventualidad de las últimas horas sobre una posible complicación del embarazo de Isabella, la esposa de Luis Carlos Reyes, le he pedido como padre de Familia que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia”.
Tras lo anterior, el candidato da por finalizada su unión con Reyes en la carrera por la Presidencia. Sin embargo, espera que más adelante “nos pueda acompañar en otros roles en el Gobierno o en la misma campaña”.
El video lo termina confirmando que anunciará su nueva fórmula, “toda vez que la ley nos permite hasta el día viernes ese anuncio”.
Cabe resaltar que el pasado viernes 13 de marzo, Lizcano dio a conocer a Reyes como su fórmula vicepresidencial, asegurando que este “era leal a los colombianos y a sus principios”.
Pero también, tras los resultados electorales del pasado 8 de marzo, hizo un llamado a consolidar una alternativa política que se distancie de los extremos ideológicos en el país.
El candidato invitó a distintos sectores políticos a sumar esfuerzos para construir una plataforma común de centro. “A personas que ya lo intentaron y no lo lograron, como Claudia López y Roy Barreras, los invito a que se unan a nuestra campaña”.