La Cámara Colombo Venezolana nombró a Luis Felipe Quintero Suárez como su nuevo presidente ejecutivo. La designación fue aprobada por unanimidad de la Junta Directiva y coincide con una etapa en la que el comercio entre ambos países vuelve a mostrar crecimiento, tras años de cierre fronterizo y ruptura institucional.
De acuerdo con la Cámara Colombio Venezolana, entre enero y diciembre de 2025, las exportaciones colombianas hacia Venezuela alcanzaron US$1.071 millones, con un crecimiento del 6,8 % frente a 2025.
El mayor dinamismo se dio en el sector de alimentos, bebidas y tabaco, con un aumento del 12 %, seguidos por productos químicos (16 %) y plásticos (13 %).
Las importaciones desde Venezuela sumaron US$96,9 millones entre enero y noviembre de 2025, una caída del 21,5 % frente a 2024. Los principales productos importados fueron hierro, acero, aparatos eléctricos, papel, cartón y abonos.
El perfil de Luis Felipe Quintero Suárez
Quintero es economista de la Universidad Nacional y cuenta con formación de posgrado en política económica y política pública. Su trayectoria ha estado enfocada en comercio exterior y negociación internacional.
Fue viceministro de Comercio Exterior entre 2022 y 2025 y participó en negociaciones con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. También hizo parte de los equipos técnicos que acompañaron la reapertura de la frontera colombo-venezolana en 2022.
Desde la presidencia ejecutiva de la Cámara, su foco estará en fortalecer el diálogo entre los sectores privados y los acuerdos vigentes en materia de inversión, preferencias arancelarias y transporte.
El cambio en la presidencia ejecutiva se produce en medio de la reorganización de la relación económica y diplomática entre Colombia y Venezuela, luego de varios años de gestión de Juan Gabriel Pérez.
Aunque los niveles actuales siguen lejos de los máximos históricos, la coyuntura actual abre espacio para negocios en sectores industriales, agrícolas, energéticos, servicios, turismo, tecnología y construcción.