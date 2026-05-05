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Luis Gilberto Murillo retiraría su candidatura para apoyar a Cepeda en las presidenciales

El excanciller haría oficial su salida de la contienda electoral este miércoles 6 de mayo.

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Luis Gilberto Murillo
Luis Gilberto Murillo. Imagen: Cancillería

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El candidato presidencial Luis Gilberto Murillo se haría a un lado de la carrera por llegar a la Casa de Nariño. La renuncia a su postulación se produciría con miras a apoyar a la ficha del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y se da a poco menos de un mes antes de que se realicen los comicios.

Su retiro de la contienda se daría a conocer este miércoles 6 de mayo en horas de la mañana, fecha en la que también se haría oficial su adhesión a la campaña de Cepeda.

Si bien su nombre continuará apareciendo en los tarjetones de las elecciones del próximo 31 de mayo, los votos atribuidos a Murillo no tendrían efectos jurídicos y tampoco serían contabilizados. Esto se debe a que el anuncio se produce días después de la fecha de inicio de impresión.

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Con su salida, el excanciller se convierte en el segundo candidato en dar de baja su postulación para respaldar la candidatura de Cepeda. La primera en hacerlo fue la senadora Clara López.

De esta manera, la lista de candidatos ahora contará con 12 nombres de quienes se disputarán la llegada a la Presidencia.

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Tags: Elecciones presidenciales 2026, Política
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