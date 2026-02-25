María Consuelo Araújo se posesiona como presidenta de la CCI; gremio define Junta para 2026-2028

En el marco de la Asamblea de afiliados, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) oficializó la posesión de María Consuelo Araújo como nueva presidenta ejecutiva del gremio, en sucesión de Juan Martín Caicedo.
En su intervención ante los afiliados, la nueva presidenta ejecutiva expresó que recibe esta responsabilidad con gratitud por la oportunidad y con plena conciencia de su dimensión histórica: “Liderar la CCI significa custodiar una trayectoria que ha contribuido decisivamente a la transformación material del país, a su competitividad y a la modernización de su estructura productiva”.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la cohesión del sector, consolidar una interlocución técnica con el Estado, promover la transparencia, garantizar la seguridad jurídica y defender la participación privada como instrumento de progreso colectivo.
Araújo subrayó, además, la necesidad de impulsar una visión de largo plazo que consolide la infraestructura como política de Estado, contribuya a la equidad social, competitividad nacional y fortalezca la modernización del país.
En esa línea, señaló como prioridades el cierre de brechas históricas en conectividad, el desarrollo de soluciones sostenibles, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas del sector y la ampliación del diálogo con la sociedad sobre los desafíos del desarrollo territorial. En línea con este compromiso gremial, la dirigente resaltó que “la CCI apostará a nuevos sectores y mercados, en articulación con otros gremios, como en infraestructura hídrica, por ejemplo, y abrirá una mirada internacional que permita ampliar los horizontes de las empresas afiliadas más allá de nuestras fronteras”.
En coherencia con esta visión estratégica, afirmó: “El futuro de la infraestructura también exige anticipar los desafíos de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Este gremio, en esta nueva etapa, asume la responsabilidad de integrarlas como herramientas esenciales para elevar la productividad, optimizar los procesos constructivos y garantizar proyectos más eficientes, sostenibles y competitivos”.
Así quedó la nueva Junta Directiva de la CCI
En el marco de la Asamblea General, los afiliados eligieron la Junta Directiva para el período 2026-2028, instancia que orientará la estrategia institucional y acompañará la ejecución de la hoja de ruta gremial en los próximos dos años.
La nueva conformación quedó integrada de la siguiente manera:
Concesionarios
• Odinsa – Mauricio Ossa Echeverri
• Unión Vial Camino Del Pacífico S.A.S. (Sacyr) – Carlos Rosado Zúñiga
• MC Victorias Tempranas S.A.S. (Mercantil Colpatria) – José Fernando Llano Escandón
Constructores
• Icein Ingenieros Constructores S.A.S. – Juan Carlos Saavedra Vanegas
• GBG S.A.S. – Juan Sebastián Burgos Sánchez
• Ingeocho S.A.S. – Andrés Cabrera Vega
Consultores
• Hidroconsulta S.A.S. – Argelino Durán Ariza
• Sigma Gestión De Proyectos S.A.S. – Natalia Laurens Acevedo
• Salgado, Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S. – Federico Beltz Iregui
Proveedores
• Manufactura De Cementos S.A. – Mauricio Sanz de Santamaría
• Grupo Bancolombia – María Juliana Mora Sarria
• Brigard Urrutia Abogados S.A.S. – Carlos Umaña Trujillo